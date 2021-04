“Манчестер Сити” официально покидает Суперлигу спустя два дня после ее создания

“Футбольный клуб “Манчестер Сити” может подтвердить, что он официально начал процедуру выхода из группы, разрабатывающей планы европейской Суперлиги”, – говорится в релизе.

“Манчестер Сити” стал первым клубом, официально объявившем об уходе. Вместе с тем, СМИ и журналисты сообщали и о других клубах, которые хотят уйти из Суперлиги.

В частности, журналист Sky Sports Кейв Солхекол в Twitter сообщил об уходе “Челси”. По его словам, причина этому – сильная негативная реакция по всему миру. Он отметил, что “Челси” дал согласие на присоединение к Суперлиге лишь в последний момент и не был инициатором создания этой лиги.

Chelsea withdrawing from Super League because of overwhelming negative global reaction. They only decided to join at last minute. Not one of the ringleaders. English clubs who wanted it most – Man United, Liverpool & Arsenal. Two other clubs holding internal talks about quitting

— Kaveh Solhekol (@SkyKaveh) April 20, 2021

Anfield Watch сообщил, что из Суперлиги также уходит “Арсенал”, а журналистка Лия Смит рассказала об уходе клубов “Манчестер Юнайтед” и “Атлетико”.

* BREAKING: Arsenal are leaving the European Super League. #awlfc * @StanCollymore *

— Anfield Watch (@AnfieldWatch) April 20, 2021

Major #SuperLeague update *

Atletico Madrid are OUT of ESL now too.

Man City are also in the process of withdrawing.

Man United WILL be withdrawing with official confirmation set to be made before FRIDAY!#MUFC @strettynews

— Leah Smith (@LeahSmith_) April 20, 2021

Президент “Барселоны” Жоан Лапорта и вовсе заявил, что официально клуб не входил еще в Суперлигу, так как это должно одобрить собрание акционеров, отмечает Mirror.

Контекст:В ночь на 19 апреля 12 футбольных европейских топ-клубов объявили о создании нового турнира – Суперлиги Европы. В состав клубов-основателей вошли шесть команд английской Премьер-лиги – “Арсенал”, “Челси”, “Ливерпуль”, “Манчестер Сити”, “Манчестер Юнайтед” и “Тоттенхем”, – а также по три клуба из Италии и Испании: “Интер”, “Милан”, “Ювентус”, “Барселона”, “Реал” и “Атлетико”. Ожидается, что к Суперлиге присоединится еще три клуба.

В УЕФА новый турнир назвали “циничным проектом”, который основан на личных интересах нескольких клубов. Турнир также раскритиковал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его мнению, Суперлига нанесет большой ущерб футболу.

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что футболисты, которые сыграют в турнире Суперлиги Европы, не смогут выступить в составах своих национальных команд на чемпионатах мира и Европы.

19 апреля член исполкома УЕФА, президент Датского футбольного союза Йеспер Меллер сообщил, что 23 апреля УЕФА на внеочередном заседании исполкома может исключить из Лиги чемпионов трех полуфиналистов турнира – “Челси”, “Манчестер Сити” и “Реал”.

Глава новосозданной Суперлиги Европы и президент ФК “Реал” (Мадрид) Флорентино Перес заявил о возможности провести свой чемпионат мира по футболу для членов Суперлиги.

