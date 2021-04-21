Саакашвили намерен к осени приехать в Грузию

В Грузии 19 апреля лидеры правящей партии “Грузинская мечта” и оппозиционных партий подписали документ о преодолении политического кризиса. Документ предложил президент Европейского совета Шарль Мишель. Он предусматривает освобождение из заключения председателя партии “Единое национальное движение” Никанора (Ники) Мелии и совладельца телеканала “Мтавари” Георгия Руруа, проведение системных избирательных изменений, реформы в сфере правосудия, перераспределение полномочий в парламенте.

В документе указано, что досрочные парламентские выборы пройдут в Грузии в 2022 году, если на предстоящих осенних выборах в местные органы власти “Грузинская мечта” не сумеет набрать 43% голосов. Оппозиционные партии, которые подпишут документ, должны прекратить бойкот парламента.

Саакашвили в видеообращении призвал партию “Единое национальное движение” подписать соглашение после того, как Мелия покинет тюрьму.

“Представленный документ содержит в себе очень много погрешностей, он очень далек от того, что могло до конца разрешить кризис. Однако в нем есть две главные вещи: герой – председатель нашей партии Ника Мелия должен выйти из тюрьмы, как и Георгий Руруа! Это должно произойти безоговорочно. После того, как Мелия покинет тюрьму, я хочу призвать “Единое национальное движение” подписать данный документ, поскольку в этом соглашении есть второй важный пункт – осенью вместе с выборами в органы местного самоуправления практически назначен референдум об отстранении “Грузинской мечты” от власти”, – сказал Саакашвили.

По словам политика, он прибудет в Грузию “до этого референдума”.

“Я хочу сообщить о своем решении. Я, Михаил Саакашвили, заранее приеду в Грузию до этого референдума. Я обязательно буду непосредственным участником этого процесса… Какой бы риск ни был для моей жизни, для моей свободы, я обязательно буду непосредственным участником”, – заявил он.

Контекст:Политический кризис в Грузии начался сразу же после состоявшихся в октябре прошлого года парламентских выборов. По данным ЦИК страны, выиграла правящая партия “Грузинская мечта”, за нее проголосовали 48,22% избирателей. Их основного конкурента, блок “Единое национальное движение – Объединенная оппозиция”, поддержали 27,18% пришедших на выборы.

Оппозиция отказалась признавать результаты выборов, обвинив власти в фальсификации итогов голосования. 2 ноября она объявила бойкот новому парламенту, несколько партий заявили об отказе от мандатов.

С тех пор в стране периодически проходили оппозиционные акции, на которых требовали перевыборов.

Ситуация в стране усугубилась после того, как 23 февраля полиция задержала председателя оппозиционной партии “Единое национальное движение” Мелию. Его обвиняют в организации беспорядков и участии в штурме парламента Грузии в июне 2019 года. Тогда в Тбилиси состоялась массовая акция протеста – митингующих возмутило то, что депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов выступил в парламенте Грузии, сидя в кресле спикера. Мелия отказался платить залог в размере 40 тыс. лари (более $12 тыс.), который ему назначили в качестве меры пресечения, за что был арестован.

При этом за несколько дней до ареста политика в отставку подал премьер-министр Георгий Гахария из-за разногласий с командой по этому вопросу. Новым главой правительства стал Ираклий Гарибашвили.

В марте Евросоюз назначил посредника в диалоге между политическими силами Грузии – представителя главы Евросовета Кристиана Даниэльсона.

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Сам Саакашвили уголовные дела называл политически мотивированными.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

С июня 2020 года Саакашвили находится на должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

27 августа Саакашвили опубликовал видеообращение на грузинском языке, в котором сообщил, что возвращается в Грузию. Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани в ответ заявила, что как только политик въедет в страну, его задержат и поместят в тюрьму. Саакашвили отметил, что продолжит работу в украинском Исполнительном комитете реформ, но активно включится в политический процесс в Грузии.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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