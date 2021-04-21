Продюсер рассказал о тяжелой депрессии Верки Сердючки

Украинский артист Андрей Данилко, более известный под псевдонимом Верка Сердючка, после участия в конкурсе «Евровидение» в 2007 году столкнулся с травлей, это вызвало у него глубочайшую депрессию, рассказал продюсер певца Андрей Разин.

По словам менеджера, перед выступлением на конкурсе «Евровидение» музыкант приехал к своей бабушке в деревню, чтобы отвлечься от всего и настроиться на участие в состязании. Тогда Данилко был совершенно счастливым человеком, передает «Вести.ru».

После конкурса, на котором артист исполнил песню Dancing Lasha Tumbai, артист столкнулся с травлей, которая для его тонкой душевной организации оказалась слишком сложной. Слова из песни Dancing Lasha Tumbai интерпретировали как Russia goodbye, что вызвало негатив у российской публики, рассказал Разин. После этого скандала Верке Сердючке была закрыта дорога на российские концерты. Артист впал в депрессию.

Также менеджер артиста опроверг появившуюся в сети информацию о том, что Данилко якобы серьезно болен. По его словам, музыкант занимается своими проблемами со сном и налаживает циркадные ритмы.

В ноябре 2019 года сообщалось, что у Верки Сердючки случилась блокада сердца на съемках новогоднего шоу.