Форт-РОСС на орбите

Новая перспективная космическая станция РФ добавила мегапроектам Роскосмоса еще один триллион.

Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

18 апреля канал «Россия-1» продемонстрировал фрагменты видеоконференции, которую Владимир Путин провел из Энгельса в минувший День космонавтики. Подтвердились анонимные утечки, неделю будоражившие экспертов: принято решение о выходе РФ из программы МКС в связи с нарастающим числом поломок и общей усталостью металла корпуса основного российского модуля «Звезда». Дата — 2025 год.

Полный протокол не обнародован. Но название новой российской орбитальной станции, которая должна прийти на смену МКС, уже известно — Российская орбитальная служебная станция (РОСС). Кто придумал название, отсылающее к легендарному форпосту царской РФ в Северной Калифорнии Форт-Росс, неизвестно. Но это лишает будущую станцию потенциального международного статуса: индусов и китайцев нельзя пригласить к такому строительству. Недаром все американские международные проекты (да и сугубо национальные тоже) черпают названия из идеологически безопасной античной мифологии.

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Можно с высокой вероятностью предположить, что в 2025 году МКС будет затоплена в океане. Ведь без российских модулей МКС станет нефункциональной.

Главный партнер, который должен дать обязательное согласие, — США. Международная станция за время существования обошлась всем участникам программы более чем в 100 млрд долларов, львиную долю оплатили американцы. В российском официозе не принято вспоминать, что и главный модуль МКС «Звезда» США оплатили более чем наполовину.

Теперь у американской космонавтики новые горизонты, там активно готовят международный проект около Луны, из которого мы вышли без внятных объяснений. Вряд ли США станут в одиночку впрягаться в поддержание на орбите стремительно стареющей МКС. Поэтому стоит задуматься над словами вице-премьера Юрия Борисова.

Заявлено, что РОСС — станция нового поколения. Что означает «служебная станция»? Предполагается, что ее время от времени будут посещать космонавты, но чаще она будет кружить над Землей в автономном режиме, фактически выполняя функции привычного всем искусственного спутника Земли. Понятно, что все это не от богатой жизни.

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Наши источники полагают, что если затраты на строительство и эксплуатацию выводить из опыта МКС, то на 10 лет нам понадобилось бы около 1 трлн рублей:

не будем забывать, что тянуть ее теперь придется в одиночку. Отсюда и концепция беспилотного комплекса весьма скромных размеров, который временами навещают космонавты. В составе РОСС предполагается от трех до семи модулей — видимо, потому, что столько было в орбитальной станции «Мир».

На сегодня Роскосмос под водительством Дмитрия Рогозина пояснил следующие крупные проекты. Сверхтяжелая ракета «Енисей» для полетов на Луну и Марс — от триллиона рублей. Проект «Сфера», многофункциональная группировка из сотен спутников, о которой «Новая» писала многократно, — полтора триллиона. Лунный проект (на совещании у Путина не обсуждался). Орбитальная станция — от триллиона рублей. Транспортно-энергетический модуль «Нуклон» с ядерным реактором мегаваттного класса для доставки полезных нагрузок на высокие орбиты, к Луне и Марсу — не менее триллиона, если все делать всерьез.

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Ни от одного из этих проектов совокупной ориентировочной стоимостью около 5 трлн рублей (без учета освоения Луны) Дмитрий Рогозин не отказался, они постоянно фигурируют в различных заявлениях Роскосмоса

и его высших менеджеров. Все проекты завязаны на конкретные предприятия со своими производственно-финансовыми интересами и существуют отдельно друг от друга. Президент Путин, судя по его репликам, понимает, что при таких затратах нужно понимание, для каких целей научно-промышленного развития они вообще нужны, потребовав рассматривать их во взаимосвязи с национальными задачами.

Это не праздный вопрос. Из всех грандиозных планов лишь транспортно-энергетический модуль — настоящий прорыв в науке и технологиях, проект завтрашнего дня, равного которому у других пока нет (уже выделенных 4 млрд может даже на документацию не хватить). И сверхтяжелая ракета, и спутники «Сферы», и станция РОСС — повторение технологий, освоенных в СССР.

Космонавт-испытатель Сергей Жуков охарактеризовал в беседе с «Новой» проект РОСС в нынешнем виде как «новые старые разработки РКК «Энергия». Станция заявлена как высокоширотная, постоянно обозревающая всю Россию и Арктику. Никто внятно не сказал — зачем? Как резюмировал наш собеседник: «Боюсь, это предложение отдельно взятого предприятия в отсутствие продуманной национальной стратегии».

И действительно, еще четыре месяца назад Дмитрий Рогозин собирал у своих подписчиков через Facebook предложения по облику будущей станции: станция должна быть «многофункциональной, своеобразным заправочно-ремонтно-сборочным комплексом-платформой», «посещаемой или постоянно обитаемой», «национальной или с международным участием». Может, заправка, а может, нет, может, большая, может, маленькая, может, за свой счет, а может, за общий. Концепция налицо. Вот к совещанию с Путиным и определились.

Дмитрий Рогозин. Фото: Александр Рюмин / ТАСС

По обычной логике, если строить РОСС, то сверхтяжелый «Енисей» не нужен, он только для лунного проекта годится. Космический ядерный буксир потребует орбитального космодрома для стыковок, стартов, загрузки топлива и обслуживания, но летать должен на безопасной для ядерных установок орбите не ниже 700 км. При этом РОСС называют высокоширотной станцией — на такой орбите она также бесполезна и для «Нуклона».

Если проект спутниковой группировки «Сфера» нужен для развития компонентной базы электронной промышленности, как часто приходится слышать, то логично развивать ее с китайцами — никто больше нам надежных технологий не даст. В одиночку РФ эту задачу не вытянет. Но международная кооперация не заявлена.

На заводах РКК «Энергия» в высокой степени готовности готовятся к отправке на МКС модули «Наука», Научно-энергетический модуль и узловой модуль «Причал».Все три модуля должны были пристыковаться к МКС давным-давно, но сроки постоянно переносились. Прошедшие ресурсные испытания подтвердили их срок службы — 15 лет.

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А через три года начнется подготовка к затоплению МКС. Столько денег и труда вложили в эти высокотехнологичные агрегаты, чтобы их тут же утопить? Можно представить, как обидно людям, их построившим.

Теперь в интернете встречаются планы создания станции РОСС из этих трех модулей-перестарков. При этом все планы по их отправке на МКС постоянно подтверждаются. Отсюда вытекает предположение, что после прощания с американцами российский сегмент МКС в каком-то составе отделится от станции, изменит орбиту и превратится в РОСС. Вот что по этому поводу сказал «Новой» космический баллистик с немалым стажем Андрей Ионин: «Невозможно. У МКС наклонение 51,6 градуса. У новой станции хотят более 60 градусов — якобы чтобы видеть Арктику. Изменить наклонение низкой орбиты (как у МКС) даже на 1 градус — огромные затраты топлива. А тут более 10 градусов».

Если на высокоширотную орбиту по вновь утвержденной программе стартуют три старых модуля, приготовленных для МКС, нельзя называть РОСС станцией нового поколения — это дизайн 30-летней давности.

Когда-то наш замечательный соотечественник Иван Александрович Кусков построил в Калифорнии крепость Росс. В отрыве от снабжения, без денег и ресурсов она не продержалась и 30 лет. Остается гадать, продержится ли в перспективных планах космическая станция РОСС хотя бы три года.

Валерий Ширяев

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