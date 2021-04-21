В Украине с начала года зафиксирован 21 случай физической агрессии против журналистов – НСЖУ

Больше всего инцидентов произошло в феврале – 14, три случая задокументировано в январе и четыре – в марте. В основном это инциденты, связанные с агрессивным препятствованием выполнению редакционных заданий работниками СМИ и журналистами-фрилансерами.

К примеру, 10 февраля в Одессе агрессивно настроенная компания напала на съемочную группу “Седьмого канала” и угрожала физической расправой журналистам, которые снимали видеосюжет на рынке “Северный” о безакцизной продаже сигарет. Один из нападавших грубо ругался, требовал от съемочной группы остановить видеосъемку и покинуть территорию рынка. Чтобы журналисты прекратили свою деятельность, он выбил из рук телеоператора видеокамеру.

Среди зафиксированных с начала года инцидентов есть несколько повреждений имущества журналистов: Ольге Ферар из Ровенской области камнями разбили стекло автомобиля, основателю портала dtp.kiev.ua Владиславу Антонову подожгли автомобиль, журналисту и активисту Артему Соценко из Донецкой области бросили зажигательную смесь на забор возле дома.

Жестокое избиение журналиста чиновником зафиксировано в Черкассах, в Киеве телеоператора укусили за руку, в Бердянске – плевали в лицо, а в Виннице журналисту сломали палец.

“Фактически за первые три месяца этого года на журналистов атак совершено на треть больше, чем в 2020 году. В обществе растут радикальные настроения, есть напряжение из-за карантина, но избиение и запугивание журналистов – это грубое препятствование, которое должно однозначно наказываться”, – отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Контекст:В 2020 году в рамках “Индекса физической безопасности журналистов” зафиксировано 77 случаев применения силы к журналистам в Украине (общее количество пострадавших работников медиа – 101). В 2019 году произошло 75 инцидентов применения силы к журналистам, в которых пострадало 86 медийщиков.

—