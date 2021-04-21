Убийство Флойда. Экс-полицейского Шовина присяжные признали виновным

Присяжные объявили Шовина виновным по всем пунктам обвинения: в убийстве второй и третьей степени, а также непредумышленном убийстве второй степени.

Максимальное наказание за убийство второй степени – лишение свободы на срок не более 40 лет. Максимальное наказание за убийство третьей степени – лишение свободы на срок не более 25 лет. Максимальный срок за непредумышленное убийство второй степени – 10 лет или $20 тыс.

Во время заседания обвинение ходатайствовало об отмене залога для Шовина, подчеркивает CNN. Судья Питер Кэхилл удовлетворил ходатайство и экс-полицейского взяли под стражу в зале суда.

Судья заявил, что окончательный приговор Шовину будет оглашен через восемь недель.

Контекст:В США функционирует институт судебной системы с использованием присяжных. Они, как правило, привлекаются к делам, касающимся тяжких преступлений. В Штатах суд присяжных может принимать решение только единогласно. Вместе с тем, их решение не является окончательным приговором – вопрос избрания меры наказания решает только судья.

Флойд умер 25 мая 2020 года вскоре после жесткого задержания полицейскими, офицер Шовин его душил, удерживая ногу на шее. Патрульные подозревали Флойда в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой.

Гибель афроамериканца привела к волне протестов против расовой нетерпимости во всем мире.

Шовина арестовали 29 мая. Судэкспертиза подтвердила, что смерть Флойда наступила в результате удушения.

Арестованным по делу Флойда экс-полицейским Александру Куэнгу, Томасу Лейну и Ту Тао суд назначил залог в размере $750 тыс. каждому. Лейн вышел на свободу 10 июня, Куэнг – 20 июня, Тао – 4 июля, Шовин – 7 октября.

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