 

Убийство Флойда. Экс-полицейского Шовина присяжные признали виновным

21.04.2021, 0:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Присяжные объявили Шовина виновным по всем пунктам обвинения: в убийстве второй и третьей степени, а также непредумышленном убийстве второй степени.

Максимальное наказание за убийство второй степени – лишение свободы на срок не более 40 лет. Максимальное наказание за убийство третьей степени – лишение свободы на срок не более 25 лет. Максимальный срок за непредумышленное убийство второй степени – 10 лет или $20 тыс.

Во время заседания обвинение ходатайствовало об отмене залога для Шовина, подчеркивает CNN. Судья Питер Кэхилл удовлетворил ходатайство и экс-полицейского взяли под стражу в зале суда.

Судья заявил, что окончательный приговор Шовину будет оглашен через восемь недель.

Контекст:В США функционирует институт судебной системы с использованием присяжных. Они, как правило, привлекаются к делам, касающимся тяжких преступлений. В Штатах суд присяжных может принимать решение только единогласно. Вместе с тем, их решение не является окончательным приговором – вопрос избрания меры наказания решает только судья.
Флойд умер 25 мая 2020 года вскоре после жесткого задержания полицейскими, офицер Шовин его душил, удерживая ногу на шее. Патрульные подозревали Флойда в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой.
Гибель афроамериканца привела к волне протестов против расовой нетерпимости во всем мире.
Шовина арестовали 29 мая. Судэкспертиза подтвердила, что смерть Флойда наступила в результате удушения.
Арестованным по делу Флойда экс-полицейским Александру Куэнгу, Томасу Лейну и Ту Тао суд назначил залог в размере $750 тыс. каждому. Лейн вышел на свободу 10 июня, Куэнг – 20 июня, Тао – 4 июля, Шовин – 7 октября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.01 / В США за сутки выявили 300 тыс. новых случаев COVID

01.07 / Любимова отреагировала на смерть Проскурина

21.08 / ООН включила крымчан в число жителей РФ при подсчете населения

04.09 / НАТО: Россия должна сотрудничать в расследовании отравления Навального

21.07 / Луцкий террорист разрешил передать заложникам воду – Геращенко

14.02 / Раскрыты уникальные особенности Системы предупреждения о ракетном нападении

13.01 / Путин и Эрдоган обсудили возможность совместного производства вакцин от COVID-19

06.08 / В Microsoft назвали цену TikTok

08.11 / Украинская власть готова развернуть гуманитарные лагеря на админгранице с Крымом – Резников

18.12 / “Натусик”. Могилевская презентовала совместный клип с украинскими тиктокерами. Видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика