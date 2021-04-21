 

Apple представила новинки – фиолетовый iPhone и брелок-трекер AirTag

21.04.2021, 0:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Смартфон в новом цвете будет доступен для моделей iPhone 12 и iPhone 12 mini – в фиолетовый цвет окрашены не только задняя стеклянная панель, но и алюминиевая рамка. 

Скриншот: Apple / YouTube

Также компания презентовала брелок-трекер AirTag. Он будет оснащен чипом U1, что позволит находить пропавшие предметы, к которому он прикреплен, с помощью гаджетов от Apple. AirTag можно будет прикрепить к кошельку, ключам или другим важным вещам. Будет стоить брелок $29.

Скриншот: Apple / YouTube

Также в Apple представили обновление своей телевизионной приставки AppleTV. Она получила процессор A12 Bionic, который позволил улучшить качество HDR-видео и поддерживает HDR-изображение с высокой частотой кадров. Настраивать цветовой баланс изображения теперь можно с помощью iPhone. Кроме того, был обновлен пульт управления Apple TV Remote: он получил кнопки включения и выключения телевизора, выключения звука и переработанный сенсорный тачпад с круговой панелью управления. 

Скриншот: Apple / YouTube

Показали на презентации и обновленный iMac с собственным процессором M1. Компьютер будет доступен в различных цветах – от синего до зеленого. Cам экран iMac увеличился до 24 дюймов. Отдельно в компании обратили внимание на камеру – уверяют, что это лучшая камера, которая когда-либо была на их компьютерах. Стоимость новых iMac стартует от $1299.

Скриншот: Apple / YouTube

Еще одной новинкой стал планшет iPad Pro, который получил тот же процессор M1, что и компьютеры от Apple. Экран планшета имеет подсветку mini-LED, высокоскоростной разъем Thunderbolt 4. iPad Pro также получит версию с поддержкой 5G. Стоимость девайса стартует от $799.

Скриншот: Apple / YouTube

Помимо гаджетов в Apple объявили об обновлении своих сервисов. Фирменная банковская карта Apple Card получила “семейный” вариант, при котором одним счетом могут пользоваться супруги или партнеры и их дети старше 13 лет. Был переработан сервис Apple Podcasts, в котором изменится дизайн и появится возможность подписки, а также анонсированы новые продукты для стримингового сервиса Apple TV+.

Контекст:Apple – производитель компьютеров, смартфонов, аудиоплееров, программного обеспечения. Благодаря инновационным технологиям и эстетичному дизайну, корпорация создала в индустрии потребительской электроники уникальную репутацию, сравнимую с культом.
В 2021 году Apple стала самым дорогим брендом. Стоимость бренда оценили в $263,4 млрд. Компания вышла на лидирующую позицию впервые за пять лет, в 2020 году она занимала третью строчку рейтинга.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.01 / Появились фотографии серийной версии Renault Kiger

07.10 / Нефть подешевела на росте запасов в США

25.08 / Специалисты выяснили, как ночная жара влияет на здоровье человека

26.07 / В Днепре, вероятно, нашли могилу краеведа Поля. В Российской империи его называли “малороссийским Колумбом”

19.02 / Итальянский аналитик: ЕСПЧ участвует в плане по дискредитации России

11.02 / Байден в разговоре с Макроном ушел от темы конфликта вокруг Boeing и Airbus

21.02 / Более 20 человек спасли с отколовшейся льдины в Таганроге

01.11 / На юге Франции произошла перестрелка

16.12 / В Киеве на Шулявском мосту упали электроопоры. Видео

09.02 / Эрдоган назвал сроки запуска турецкого космического аппарата на Луну

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика