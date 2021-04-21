Apple представила новинки – фиолетовый iPhone и брелок-трекер AirTag

Смартфон в новом цвете будет доступен для моделей iPhone 12 и iPhone 12 mini – в фиолетовый цвет окрашены не только задняя стеклянная панель, но и алюминиевая рамка.

Скриншот: Apple / YouTube

Также компания презентовала брелок-трекер AirTag. Он будет оснащен чипом U1, что позволит находить пропавшие предметы, к которому он прикреплен, с помощью гаджетов от Apple. AirTag можно будет прикрепить к кошельку, ключам или другим важным вещам. Будет стоить брелок $29.

Скриншот: Apple / YouTube

Также в Apple представили обновление своей телевизионной приставки AppleTV. Она получила процессор A12 Bionic, который позволил улучшить качество HDR-видео и поддерживает HDR-изображение с высокой частотой кадров. Настраивать цветовой баланс изображения теперь можно с помощью iPhone. Кроме того, был обновлен пульт управления Apple TV Remote: он получил кнопки включения и выключения телевизора, выключения звука и переработанный сенсорный тачпад с круговой панелью управления.

Скриншот: Apple / YouTube

Показали на презентации и обновленный iMac с собственным процессором M1. Компьютер будет доступен в различных цветах – от синего до зеленого. Cам экран iMac увеличился до 24 дюймов. Отдельно в компании обратили внимание на камеру – уверяют, что это лучшая камера, которая когда-либо была на их компьютерах. Стоимость новых iMac стартует от $1299.

Скриншот: Apple / YouTube

Еще одной новинкой стал планшет iPad Pro, который получил тот же процессор M1, что и компьютеры от Apple. Экран планшета имеет подсветку mini-LED, высокоскоростной разъем Thunderbolt 4. iPad Pro также получит версию с поддержкой 5G. Стоимость девайса стартует от $799.

Скриншот: Apple / YouTube

Помимо гаджетов в Apple объявили об обновлении своих сервисов. Фирменная банковская карта Apple Card получила “семейный” вариант, при котором одним счетом могут пользоваться супруги или партнеры и их дети старше 13 лет. Был переработан сервис Apple Podcasts, в котором изменится дизайн и появится возможность подписки, а также анонсированы новые продукты для стримингового сервиса Apple TV+.

Контекст:Apple – производитель компьютеров, смартфонов, аудиоплееров, программного обеспечения. Благодаря инновационным технологиям и эстетичному дизайну, корпорация создала в индустрии потребительской электроники уникальную репутацию, сравнимую с культом.

В 2021 году Apple стала самым дорогим брендом. Стоимость бренда оценили в $263,4 млрд. Компания вышла на лидирующую позицию впервые за пять лет, в 2020 году она занимала третью строчку рейтинга.

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