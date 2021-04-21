Создан материал с уникальными световыми «антеннами»

Исследователи из Дальневосточного федерального университета и Института химии ДВО РАН представили созданный ими материал на основе ионов европия со специальными молекулами, которые поглощают и испускают свет.

В ходе недавней исследовательской работы российские ученые смогли описать электронную структуру химических соединений на основе ионов европия, который является тяжелым редкоземельным металлом. Также они использовали современные методы молекулярного дизайна, чтобы создать теоретическую модель и изменить молекулу, улучшив ее свойства. Специалисты рассказали, что ионы европия широко используются в различных светотрансформирующихся покрытиях, поскольку они поглощают широкий спектр солнечного излучения и испускают видимое излучение определенной длины волны.

Новый материал эксперты предлагают применять для увеличения КПД солнечных панелей, а также для визуализации эффектов и создания добавок к твердым материалам.