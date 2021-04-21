Какими кажутся женщины с ярким макияжем, определили эксперты

В ходе масштабного исследования австралийские ученые оценили умственные способности женщин, которые предпочитают яркий макияж на повседневной основе.

Специалисты организовали два эксперимента, чтобы понять, какими кажутся женщины с ярким макияжем. Сначала они выясняли, как сами женщины чувствуют себя с ярким макияжем. Оказывается, он заставляет их чувствовать себя более уверенными. А затем фотографии женщин с ярким макияжем и без него показали 2844 добровольцам, которые оценивали их умственные способности. В итоге высокий уровень интеллекта и сдержанность приписали женщинам без яркого макияжа. А вот более яркие женщины показались добровольцами «любительницами секса на один раз».

Таким образом, ученые пришли к выводу, что стереотипы в отношении макияжа еще существуют, и они до сих пор могут стать причиной неправильного и негативно восприятия личностных качеств женщины.