В Австралии ученые нашли способ вылечить синдром разбитого сердца

Группа сотрудников Университета Монаша нашла вещество, способное вылечить синдром разбитого сердца. В науке данное состояние называют кардиомиопатией такоцубо.

Зачастую причиной синдрома разбитого сердца является сильный стресс, который характеризуется ослаблением мышцы левого желудочка. Гормоны стресса могут оказывать негативное влияние на клетки и сосуды сердца, в результате чего нарушается работа левого желудочка. Недавно проведенное исследование показало, что справиться с данным синдромом способен препарат, который применяется для лечения онкологических заболеваний.

Эксперименты с лабораторными мышами подтвердили эффективность вещества SAHA. Сначала оно замедлило патологические процессы, а потом обратило их вспять. При этом данное вещество воздействует на белки, которые участвуют в процессах, связанных с ДНК.