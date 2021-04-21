 

В Австралии ученые нашли способ вылечить синдром разбитого сердца

21.04.2021, 0:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Группа сотрудников Университета Монаша нашла вещество, способное вылечить синдром разбитого сердца. В науке данное состояние называют кардиомиопатией такоцубо.

Зачастую причиной синдрома разбитого сердца является сильный стресс, который характеризуется ослаблением мышцы левого желудочка. Гормоны стресса могут оказывать негативное влияние на клетки и сосуды сердца, в результате чего нарушается работа левого желудочка. Недавно проведенное исследование показало, что справиться с данным синдромом способен препарат, который применяется для лечения онкологических заболеваний.

Эксперименты с лабораторными мышами подтвердили эффективность вещества SAHA. Сначала оно замедлило патологические процессы, а потом обратило их вспять. При этом данное вещество воздействует на белки, которые участвуют в процессах, связанных с ДНК.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.09 / Сторонники Лукашенко вышли на митинг в центре Минска

19.08 / Компания Sony запатентовала систему охлаждения на жидком металле

02.04 / Имам посоветовал Маниже поменять песню для Евровидения

04.04 / Археологи отчитались о многолетнем исследовании на Куликовом поле

17.12 / Состоялось итоговое для 2020 года заседание Контактной группы по Донбассу

19.03 / Турция заявила о ракетном обстреле с территории Сирии

06.01 / Le Figaro – 2021 год станет для Германии концом эпохи Меркель

07.04 / Выступающая против добычи ресурсов иностранцами партия победила на выборах в Гренландии

16.07 / В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

16.03 / Арестович: Юридически режим прекращения огня существует

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика