В НАТО решили обсудить с Чехией ситуацию в отношениях с Москвой

Союзники планируют уже на этой неделе обсудить с чешским главой МИД отношения Праги и Москвы, сообщил представитель альянса.

«Чешский посол сегодня проинформировал альянс о высылке из РФ двадцати чешских дипломатов вслед за объявлением Чехии о высылке восемнадцати сотрудников российского посольства на основании подозрений в причастности российской военной разведки к взрывам на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году… Позднее на этой неделе союзники проконсультируются по этой ситуации с главой МИД Чехии», – цитирует РИА «Новости» представителя.

Представитель альянса также подчеркнул, что «союзники по НАТО солидарны в отношении опасной модели дестабилизирующего поведения России».

Чехия подозревает спецслужбы РФ якобы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В связи с этим из страны выслали 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, якобы являются офицерами российской разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии «маразматическим парадом». По ее словам, нет сомнений в том, что за действиями властей Чехии против РФ стоит Вашингтон.

Накануне Чехия предложила ЕС и НАТО выслать «офицеров российских спецслужб».

Между тем НАТО поддержала Чехию в расследовании действий России, сообщил представитель альянс.