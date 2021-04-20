 

МИД Турции сравнил продажу БПЛА Украине со сделкой с Россией по С-400

20.04.2021, 23:52, Новости дня
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Глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу выступил с утверждением, что сделка с Украиной по продаже беспилотников якобы не направлена против России, предложив Москве при необходимости приобрести у Анкары военную продукцию точно также, как ранее Турция купила комплексы С-400.

«Турция продает беспилотники тем, у кого есть на них потребность. Эта сделка [с Украиной] не направлена против России. Если у РФ будет необходимость приобрести нашу продукцию, то она сможет ее купить точно также, как мы купили у нее С-400», – приводит ТАСС текст заявления министра, сделанного в эфире телеканала Haber Turk.

Напомним, 9 апреля турецкая компания Baykar подтвердила покупку Украиной ударных беспилотников Bayraktar. В декабре 2020 года в Минобороны Украины заявили о подписании соглашения с Турцией о производстве корветов и ударных беспилотников для ВСУ.

В августе 2019 года украинская госкомпания «Укрспецэкспорт» и турецкая Baykar Defence договорились о создании совместного предприятия для разработки ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) нового поколения Akinci.



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