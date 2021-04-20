Анкара захотела обсудить с Москвой безопасность российских туристов

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пригласил российскую делегацию ознакомиться с принимаемыми Анкарой мерами по обеспечению безопасности туристов в курортных регионах республики и допустил возможность отправки делегации в Москву.

«Россия ввела ограничения на перелеты с Турцией из-за роста числа случаев коронавируса. Господин [президент РФ Владимир] Путин говорил об этом по телефону с нашим президентом [Тайипом Эрдоганом]. За этим нет политического мотива», – приводит ТАСС текст заявления Чавушоглу, сделанного в эфире телеканала Haber Turk.

«В прошлом году после снижения числа случаев заражения коронавирусом мы создали модель сотрудничества с Германией [о создании условий безопасного туризма в Турции]. Мы отправимся в Россию, чтобы рассказать об этой модели сотрудничества», – сообщил министр иностранных дел Турции.

По словам Чавушоглу, в поездке в Россию делегацию МИД Турции могут также сопровождать представители турецкого министерства культуры и туризма.

При этом турецкий министр отметил, что сначала в Турции должно снизиться число случаев заражения коронавирусом. Он также напомнил, что в Анкаре ждут визита российской делегации, которая должна ознакомиться с принимаемыми мерами в курортных регионах по обеспечению безопасности туристов.

Напомним, 12 апреля вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Людям, которые уже приобрели путевки до 1 июня, она порекомендовала поменять направление отдыха. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу не увидел политических причин в решении РФ ограничить авиасообщение с республикой.