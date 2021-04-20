 

Анкара захотела обсудить с Москвой безопасность российских туристов

20.04.2021, 23:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пригласил российскую делегацию ознакомиться с принимаемыми Анкарой мерами по обеспечению безопасности туристов в курортных регионах республики и допустил возможность отправки делегации в Москву.

«Россия ввела ограничения на перелеты с Турцией из-за роста числа случаев коронавируса. Господин [президент РФ Владимир] Путин говорил об этом по телефону с нашим президентом [Тайипом Эрдоганом]. За этим нет политического мотива», – приводит ТАСС текст заявления Чавушоглу, сделанного в эфире телеканала Haber Turk.

«В прошлом году после снижения числа случаев заражения коронавирусом мы создали модель сотрудничества с Германией [о создании условий безопасного туризма в Турции]. Мы отправимся в Россию, чтобы рассказать об этой модели сотрудничества», – сообщил министр иностранных дел Турции.

По словам Чавушоглу, в поездке в Россию делегацию МИД Турции могут также сопровождать представители турецкого министерства культуры и туризма.

При этом турецкий министр отметил, что сначала в Турции должно снизиться число случаев заражения коронавирусом. Он также напомнил, что в Анкаре ждут визита российской делегации, которая должна ознакомиться с принимаемыми мерами в курортных регионах по обеспечению безопасности туристов.

Напомним, 12 апреля вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Людям, которые уже приобрели путевки до 1 июня, она порекомендовала поменять направление отдыха. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу не увидел политических причин в решении РФ ограничить авиасообщение с республикой.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.01 / Футуролог спрогнозировал новые пандемии

26.02 / “Фиолетовый оттенок кожи, настораживающая возня неонатолога. Скрываю рев”. Джеджула рассказал о партнерских родах с женой

16.02 / 85-летний Соломин госпитализирован с коронавирусом

04.07 / Замглавы МИД РФ счел ущербной идею проведения расширенного саммита G7

30.10 / Компания Intel обещает ускорить процессоры Rocket Lake-S

25.12 / Возле одного из ресторанов Киева ночью произошел взрыв – полиция

11.03 / Коронавирус сделал 2020 год самым смертоносным в истории США

27.08 / Досуговый центр открылся в Коми при поддержке компании РУСАЛ

12.08 / Московская биржа открылась снижением

27.12 / На востоке Турции произошло землетрясение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика