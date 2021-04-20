 

Премьер Чехии: власти готовят иск к России

20.04.2021, 23:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

…о компенсации из-за взрыва во Врбетице в 2014 году.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что власти страны готовят иск к РФ о возмещении ущерба из-за взрыва во Врбетице в 2014 году. Об этом сообщает Aktuálně.cz.

«Это был отвратительный, неприемлемый, беспрецедентный террористический акт на нашей территории. Два гражданина Чехии погибли, мне очень жаль. Мы готовим иск о возмещении ущерба. Спасибо всем, кто это понимает», — сказал Бабиш депутатам. Он отметил, что готовятся меры и в связи с высылкой 20 чешских дипломатов из России.

Председатель Гражданской демократической партии (ODS) Петр Фиала поблагодарил премьера за то, что тот извинился за свои вчерашние слова о том, что взрыв во Врбетице не был актом государственного терроризма. «Ничего подобного не происходило в современной истории Чешской Республики, и было бы трудно найти аналогичный случай в Европе. Я хотел бы, чтобы мы действовали вместе», — отметил депутат.

В субботу власти Чехии заявили о высылке 18 российских дипломатов, которые были идентифицированы как сотрудники российских спецслужб. Это объяснили причастностью разведки РФ к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году. После этого МИД РФ заявил послу Чехии в РФ Витезславу Пивоньке о высылке 20 сотрудников дипмиссии в Москве.

Власти Чехии также объявили в розыск предполагаемых сотрудников ГРУ, причастных к отравлению Сергея Скрипаля, — Александра Петрова и Руслана Боширова. Сегодня Bellingcat совместно с The Insider, Der Spiegel и Respekt.cz опубликовал расследование, в котором утверждается, что ко взрыву во Врбетице в общей сложности причастны как минимум шесть сотрудников ГРУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На гребне взрывной волны

Взрывы военных складов в Врбетице в 2014 году разрушили сегодняшние отношения между Прагой и Москвой, перечеркнули сделку ценой 6 млрд долларов, сорвали поставки «Спутника» в Чехию

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.12 / Ученые разработали пробиотик с бактериями для эффективного похудения

31.08 / Китайские ученые придумали новый способ лечения коронавируса

13.12 / Мнение: О потере Россией целого Севастополя

01.02 / Госдеп США введёт санкции против жителей Дальнего Востока за низкую протестную активность

20.10 / Мнение: Санкции

10.02 / «Моих коллег запугивают, об этом нельзя молчать»

15.12 / Мнение: Великая Отечественная Война. Фальсификация истории и манипуляции в социальных медиа

24.06 / Главный Храм Вооруженных сил РФ открыли в Подмосковье

29.11 / Пенсионеров в России проверят на дополнительные доходы

10.08 / Эвелина Бледанс приобрела свою первую квартиру в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика