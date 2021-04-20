Зеленский – украинцам: Нужно ли нам бояться? Нет! Потому что Украина-2021 очень отличается от Украины-2014

“Стоит трижды подумать: надо ли сегодня безапелляционно доверять экспертам из интернета, “надежным” источникам СМИ, инсайдам анонимных Telegram-каналов? Слухам в маршрутке, на рынке и у подъезда? Слухам от знакомых, чьи знакомые имеют знакомых в Минобороны и по секрету поделились секретной информацией? А главное – надо ли доверять заявлениям политиков, для которых имеют значение не ваши интересы, а ваши голоса?” – отметил президент

Зеленский спросил, стоит ли доверять политикам, “которые кричат, что надо немедленно начать войну, но молчат, что имеют в виду наших, а не своих детей”.

“А самое страшное – политикам, для которых победой будет поражение страны и возможность сказать: “Мы же говорили и предупреждали”. Нужно ли сегодня нам быть бдительными? Да. Нужно ли нам бояться? Нет. Потому что Украина-2021 сильно отличается от Украины-2014″, – уверен президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина-2021 не имеет иллюзий и понимает, кто настоящий друг и брат.

“Кто готов подставить плечо, а может ударить в спину. Поэтому Украина-2021 понимает все возможные сценарии и знает, что будет делать в ответ при любом развитии ситуации. Мы не боимся, у нас есть невероятная армия и невероятные защитники. На прошлой неделе я провел с ними два дня на передовой. Что о ситуации говорят они? Они привыкли не говорить, а делать свое дело”, – добавил президент.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/videos/2798560067061018/

Контекст:Во время своего обращения Зеленский также предложил российскому президенту Владимиру Путину встретиться “в любой точке Донбасса, где идет война”. Предложение украинского президента прозвучало накануне выступления Путина с посланием к Федеральному собранию РФ, которое должно состояться 21 апреля.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз.

В конце марта СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной.

30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что “создает угрозу военной безопасности государства”. Украинская разведка заявила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

РФ стянула к границе с Украиной не менее 89 тыс. военных, к 20 апреля их численность увеличится до 110 тыс., говорил 14 апреля начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. По его данным, 20 апреля процесс стягивания войск РФ может закончиться.

Власти РФ на фоне обострения ситуации объявили о контрольной проверке войск. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней.

19 апреля главы МИД стран ЕС провели видеоконференцию, одной из тем которой была ситуация в Украине. Также состоялся неформальный обмен мнениями с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Украинский министр предложил ЕС пошаговый план действий для сдерживания Москвы, который предполагает разработку нового пакета секторальных санкций и его введение в случае эскалации ситуации. По словам главы украинской дипломатии, персональных санкций уже недостаточно.

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