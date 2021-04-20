Зеленский: Нам нужны четкие сигналы, что Украина получит поддержку не просто с трибун, а на поле

“Мы не боимся, потому что имеем мощную поддержку международных партнеров. Я говорил с лидерами Соединенных Штатов Америки, Франции, Германии, Великобритании, Турции, с президентом Совета Европы и генсеком НАТО. Они, как и все другие партнеры, – на нашей стороне. Они прекрасно видят истинные мотивы России”, – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что международные партнеры готовы поддерживать Украину финансово, вводить все больше жестких санкций и принимать жесткие резолюции против России.

“Это правильно, необходимо, и за все это Украина искренне благодарна. В то же время нашим гражданам очень нужно понимать, на что еще готов мир. Как и кем именно вы поможете нам, если кое-кто вновь проигнорирует границы в центре Европы? Понимаете ли вы, что Украине, а вместе с ней и всему миру, который верит в силу и непоколебимость международного права, может понадобиться значительно, значительно больше, чем дипломатическая обеспокоенность? Всем нам может понадобиться решительность”, – добавил президент.

Зеленский спросил, готов ли мир в случае широкомасштабной агрессии со стороны РФ перестать “прятаться от неприятных вопросов, в частности по поводу Совета Безопасности ООН, Парламентской ассамблеи Совета Европы, “Северного потока – 2”.

“Нашим гражданам нужны четкие сигналы, на восьмом году войны страна, которая ценой жизни своих людей является щитом для Европы, получит ли поддержку не просто как партнеров, с трибун, а как игроков одной команды, непосредственно на поле, плечом к плечу”, – отметил он.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/videos/2798560067061018/

Контекст:Во время своего обращения Зеленский также предложил российскому президенту Владимиру Путину встретиться “в любой точке Донбасса, где идет война”. Предложение украинского президента прозвучало накануне выступления Путина с посланием к Федеральному собранию РФ, которое должно состояться 21 апреля.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз.

В конце марта СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной, а главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что “создает угрозу военной безопасности государства”.

РФ стянула к границе с Украиной не менее 89 тыс. военных, к 20 апреля их численность увеличится до 110 тыс., говорил 14 апреля начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. По его данным, 20 апреля процесс стягивания войск РФ может закончиться.

Власти РФ на фоне обострения ситуации объявили о контрольной проверке войск. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней.

19 апреля главы МИД стран ЕС провели видеоконференцию, одной из тем которой была ситуация в Украине. Также состоялся неформальный обмен мнениями с Кулебой. Украинский министр предложил ЕС пошаговый план действий для сдерживания Москвы, который предполагает разработку нового пакета секторальных санкций и его введение в случае эскалации ситуации. По словам главы украинской дипломатии, персональных санкций уже недостаточно.

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