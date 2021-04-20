 

Черногория отменила все ограничения для туристов из четырех стран, включая Украину

20.04.2021, 23:42, Новости дня
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“Рады сообщить вам, что для посещения Черногории в туристический сезон 2021 для граждан Российской Федерации, Республики Беларусь, Украины и Северной Македонии будут сняты все ограничительные меры, в том числе ПЦР-тестирование”, – написал он по-русски.

Рады сообщить вам,что для посещения Черногории в туристический сезон 2021,для граждан Российской Федерации,Республики Беларуссии,Украины и Северной Македонии будут сняты все ограничительные меры,в том числе ПЦР тестирование. pic.twitter.com/PJCagyZn5T

— Milojko Spaji * (@MickeySpajic) April 20, 2021

До сих пор иностранцам при въезде в Черногорию было нужно предъявить один из трех документов: справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанным не ранее чем за 72 часа до пересечения границы, справку с положительным результатом анализа на антитела IgG или сертификат о полном курсе вакцинации от COVID-19.

Контекст:В конце мая 2020 года Черногория первой в Европе объявила о победе над COVID-19. Перед этим в стране не фиксировали новых случаев заражения в течение трех недель. 20 июня сообщалось, что Черногория решила открыть границы для иностранных граждан, в том числе и для украинцев.
Однако затем власти возобновили действие ранее отмененных карантинных ограничений из-за новой вспышки; в ряде районов на севере Черногории ввели комендантский час. С 22 июля 2020 года власти страны объявили об обязательном масочном режиме на всей территории.
26 марта 2021 года Черногория разрешила въезд украинцам. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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