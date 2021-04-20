Зеленский дал Ермаку 10 дней на создание комиссии для отбора судей КСУ

Согласно опубликованному указу №167/2021, глава Офиса президента Андрей Ермак должен за десять дней предложить список членов этой комиссии.

Этим же указом президент распустил состав старой комиссии, которая в 2017 году занималась отбором кандидатов на должности судей КСУ.

Контекст:С сентября 2019 года главой КСУ является Александр Тупицкий, но президент отменил указ о его назначении судьей КСУ. Тупицкий оспаривает это решение в суде.

Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля. В Госбюро расследований отметили, что он получил сообщение о подозрении, хоть и отрицает это.

28 декабря Офис генерального прокурора направил Зеленскому ходатайство об отстранении Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца, а 29 декабря глава государства подписал соответствующий указ. 26 февраля Зеленский продлил срок отстранения главы КСУ еще на месяц.

30 декабря КСУ опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что не будет отстранять Тупицкого от должности, несмотря на указ Зеленского. В суде заявили, что указ Зеленского не соответствует Конституции, поскольку она не дает президенту права и вообще не предусматривает возможности отстранять судей КСУ.

В КСУ в январе заявили, что сотрудники Управления госохраны не пускают Тупицкого в здание суда. В суде отмечали, что хоть он и отстранен от должности судьи Конституционного Суда, но должен руководить КСУ. Тупицкий обратился с жалобой к генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой, в Окружной административный суд Киева и перешел на дистанционный режим работы.

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский сказал, что Тупицкий с 2014 года “стоял на стороне страны-агрессора”. Он считает указ Зеленского законным.

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