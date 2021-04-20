Российско-итальянская разработка обеспечит энергией интернет вещей

Новая солнечная панель, созданная совместной группой российских и итальянских специалистов, работает благодаря наночастицам оксида никеля. По словам экспертов, данное изобретение позволит обеспечить электрической энергией интернет вещей, а также бытовое освещение.

Секрет новой технологии, прежде всего, в упрощении производства источников энергии. Это значит, что они станут дешевле и доступнее, говорят специалисты.

Однако такие панели еще и эффективнее. Они состоят из трех слоев. Два из них созданы из полупроводников, а третий из перовскита. В результате можно получать до 28,4 мкВт энергии с каждого квадратного сантиметра панели. Кремниевые аналоги дают примерно в два с половиной раза меньше.