В Интернете опубликованы данные сотен компаний из России

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20.04.2021, 23:30, Новости дня
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Как свидетельствуют источники, потерпевшими являются несколько сотен крупных российских компаний, а также тысячи предприятий помельче. Хакеры похитили конфиденциальную информацию и выложили ее в сети в открытом доступе.

Известно, что опубликованные незаконно данные имеют коммерческий вес. Это значит, что бизнесу пострадавших сторон может быть нанесен серьезный урон.

Впрочем, некоторые эксперты утверждают, что к публикации этих данных злоумышленники, возможно, не имеют никакого отношения. Видимо, речь идет о простой невнимательности, которая и привела к утечке. Люди пользовались бесплатным онлайн-менеджером, позабыв, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.



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