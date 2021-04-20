В Интернете опубликованы данные сотен компаний из России

Как свидетельствуют источники, потерпевшими являются несколько сотен крупных российских компаний, а также тысячи предприятий помельче. Хакеры похитили конфиденциальную информацию и выложили ее в сети в открытом доступе.

Известно, что опубликованные незаконно данные имеют коммерческий вес. Это значит, что бизнесу пострадавших сторон может быть нанесен серьезный урон.

Впрочем, некоторые эксперты утверждают, что к публикации этих данных злоумышленники, возможно, не имеют никакого отношения. Видимо, речь идет о простой невнимательности, которая и привела к утечке. Люди пользовались бесплатным онлайн-менеджером, позабыв, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.