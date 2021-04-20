 

Владелец суббренда Xiaomi выпустил доступный и качественный видеорегистратор

20.04.2021, 23:30, Новости дня
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Производитель объявил об акционных продажах нового видеорегистратора 70mai A400. Его можно приобрести всего-то за одну треть от полной базовой стоимости, что делает устройство весьма доступным.

Напомним, что 70mai является дочерним брендом известной китайской компании Xiaomi. Только это не широкопрофильная компания. Предприятие специализируется на выпуске электронных устройств для автомобилей.

Видеорегистратор действительно заслуживает внимания, отмечают эксперты. По крайней мере, он обеспечивает съемку с разрешением 144 пикселей. Это немало для такого типа гаджетов. Также у данного регистратора оригинальный дизайн, благодаря которому вы ни за что не перепутаете его с продукцией конкурентов.



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