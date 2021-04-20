Названо число получивших гражданство РФ жителей Донбасса

Гражданство РФ в упрощенном порядке получили более 500 тыс. жителей ЛНР и ДНР, сообщил министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет.

«В Луганской народной республике более 215 тыс. заявлений одобрено уже на получение российского гражданства», – приводит слова министра ЛуганскИнформЦентр.

Корнет уточнил, что паспорта РФ уже получили 205 тыс. жителей ЛНР, еще 10 тыс. человек ожидает выезда в пункты выдачи документов.

Министр отметил, что всего более 500 тыс. жителей ЛНР и ДНР получили гражданство РФ в упрощенном порядке. Корнет уточнил, что это число включает граждан республик Донбасса, получивших паспорта РФ в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина об упрощенной процедуре их выдачи. Также жители Луганской и Донецкой народных республик получали гражданство РФ по другим программам, таким образом можно говорить о гораздо большей цифре, добавил Корнет.

Напомним, в середине марта глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что число жителей Донецкой народной республики (ДНР), получивших российское гражданство в упрощенном порядке, превысило 224 тыс. В феврале президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что РФ не бросит Донбасс.