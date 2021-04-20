 

Названо число получивших гражданство РФ жителей Донбасса

20.04.2021, 22:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Гражданство РФ в упрощенном порядке получили более 500 тыс. жителей ЛНР и ДНР, сообщил министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет.

«В Луганской народной республике более 215 тыс. заявлений одобрено уже на получение российского гражданства», – приводит слова министра ЛуганскИнформЦентр.

Корнет уточнил, что паспорта РФ уже получили 205 тыс. жителей ЛНР, еще 10 тыс. человек ожидает выезда в пункты выдачи документов.

Министр отметил, что всего более 500 тыс. жителей ЛНР и ДНР получили гражданство РФ в упрощенном порядке. Корнет уточнил, что это число включает граждан республик Донбасса, получивших паспорта РФ в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина об упрощенной процедуре их выдачи. Также жители Луганской и Донецкой народных республик получали гражданство РФ по другим программам, таким образом можно говорить о гораздо большей цифре, добавил Корнет.

Напомним, в середине марта глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что число жителей Донецкой народной республики (ДНР), получивших российское гражданство в упрощенном порядке, превысило 224 тыс. В феврале президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что РФ не бросит Донбасс.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.02 / “Чтобы остановить террор, я готова предоставить Лукашенко гарантии личной безопасности”. Полный текст интервью Тихановской Гордону

21.09 / Жители Италии проголосовали за сокращение числа депутатов

09.12 / Врач назвал простой способ снизить шанс заражения COVID-19

04.10 / Лещенко пожаловался на «огромные убытки» артистов

26.09 / Жителям Подмосковья старше 65 лет рекомендовали соблюдать режим самоизоляции

08.07 / В Лондоне кран упал на жилые дома. Один человек погиб, четверо – пострадали

01.10 / Затраты на возобновление запусков с «Морского старта» оценили в 29 млрд рублей

30.06 / Мантуров заявил о способности промышленности справиться с тремя волнами коронавируса

28.08 / От COVID-19 в мире умерло более 830 тыс. человек

13.08 / Азербайджанского посла в Сербии задержали за растрату бюджетных средств

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика