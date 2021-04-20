Таджик и молдованин

Болгарский след Чепиги и Мишкина в войне РФ против Украины.



Таджикский паспорт на имя «Руслана Табарова» и молдавский — на имя «Николая Попа» россиян Анатолия Чепиги и Александра Мишкина, подозреваемых в отравления торговца оружием Эмилиана Гебрева и перебежчика Сергея Скрипаля в Солсбери

Чешская контрразведка вознесла двух солсберецких антигероев на новую ступень славы. Не каждый может, прикинувшись таджиком и молдаванином и став на несколько дней сапером, подготовить к взрыву 50 тонн боеприпасов. Семь лет спустя, когда это выплыло наружу, Европа узнала много нового о том, как начиналась гибридная война РФ против Украины.

16 октября 2014 года в чешской глуши, деревне Врбетица в Восточной Моравии, посыпались стекла в домах. Рвануло на складах частной фирмы Imex Group, официально занимавшейся перевалкой военных грузов, прежде всего боеприпасов. Погибли двое сотрудников фирмы. Жителей соседних деревень на всякий случай эвакуировали. За диверсией, выясняется столько лет спустя, стояли агенты ГРУ Петров и Боширов.

Вторая часть этой истории — болгарская. Перенесемся на полгода вперед, в Софию апреля 2015-го. Крупный оружейный производитель и дилер Эмилиан Гебрев, владелец фирмы Emco, падает без сознания на деловом приеме, впадает в кому и едва не отправляется на тот свет. Затем переживает второе покушение, и только через три года журналистам Bellingcat и The Insider удается связать действия отряда из восьми офицеров ГРУ с попытками уничтожить Гебрева прототипом боевого отравляющего вещества из семейства «Новичок».

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Сначала недоумевали чехи: кому был нужен этот захолустный склад? Потом болгары: ну кто такой Гебрев против адской российской разведки?..

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Картина складывается полностью только сейчас, и вот как видят ее правдоподобный вариант некоторые военные эксперты. Начав обороняться от РФ после Крыма, Украина обратилась к срочным поискам вооружений. И Гебрев, имевший многолетний и достаточно скандальный опыт соответствующих продаж в места конфликтов — от Эритреи и Пакистана до Никарагуа и Грузии, — оказался в нужное время в нужном месте. Средства заказчика были ограничены, поэтому предлагаемый болгарином оружейный неформат —

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залежавшаяся на складах амуниция с приближающимся сроком списания и другой военный товар Киев устраивали. Однако налаженный Гебревым чешский коридор снабжения Украины сильно не устраивал Москву…

Эмилиан Гебрев испытал действие «Новичка» до Скрипалей? Кадр Youtube

Начинал устанавливать свои порядки новый — гибридный тип войны, и у нее стали появляться первые герои: в декабре 2014 года Мишкин и Чепига — тут следует назвать их подлинными именами — были представлены к званию «Герой России». До сих пор считалось, что «за Крым».

Сам Гебрев, правда, выступил с заявлением для СМИ, в котором полностью дезавуировал причастность своей фирмы к взрыву 2014 года: Emco, говорится в нем, ничего на Украину не поставляла и не планировала это делать, и убедиться в этом можно в ее архивах. Эту версию как несостоятельную уже отверг генпрокурор Чехии Павел Земан: стоит «верить собранным нами доказательствам», пояснил он.

Картонное объяснение Гебрева вполне отвечает многолетней линии оружейника на сокрытие, скажем так, подробностей своей деятельности. При этом он не упустил возможности напомнить властям о том, что они саботируют расследование случая с «болгарским «Новичком» и «не ищут помощи союзников, как Великобритания и Чехия».

Это соответствует действительности.

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Правительство Бойко Борисова так и не заняло официальной позиции по делу о покушениях на Гебрева — по мнению некоторых наблюдателей, из-за нежелания дразнить Москву.

А расследовать, похоже, было что и помимо «Новичка»: осенью 2014-го — весной 2015-го на разных военных заводах Болгарии случилось как минимум четыре инцидента со взрывами. Два из них, подчеркивает Гебрев в последнем заявлении, «произошли в период, когда оперативники российских спецслужб действовали на территории Болгарии как у себя дома».

Это подтверждается словами Бойко Ноева, который дважды занимал должность министра обороны Болгарии (1994–1995 и 1999–2001 гг.) и руководил представительством Болгарии при НАТО в 1996–1999 гг. «В первой половине 2015 года, — пишет он, — а это период бурного роста болгарского экспорта оружия в те пункты назначения, которые напрямую затрагивали интересы России, особенно в конфликтах на Ближнем Востоке, — ГРУ уже перехватил массив коммуникаций между болгарскими и иностранными контрагентами по этому экспорту, в том числе между государственными властями. Часть данного массива впоследствии стала публичной в пропагандистской войне против болгарской военной промышленности. 21 марта и 14 апреля 2015 года были взорваны склады «ВМЗ Сопот», самого большого предприятия военно-промышленного комплекса Болгарии. Эти взрывы официальные лица тогда охарактеризовали как "саботаж". Взрывы были организованы профессионально, без человеческих жертв. В конце апреля было совершено нападение на Гебрева, а 6 июня в результате «несчастного случая» на полигоне Анево во время испытаний оружия для официальных американских учреждений погиб житель США. И ни в одном из этих случаев болгарские власти не проявили целеустремленности и еще меньше мужества, чтобы рассмотреть их возможную взаимосвязь».

…Эта история продолжается. Известный расследователь Христо Грозев заявил в интервью Болгарскому национальному радио, что за взрывами в чешской Врбетице (там был еще один, в декабре) и болгарском Сопоте стоят одни и те же люди — военнослужащие войсковой части ГРУ 21955. А в октябре 2014 года, написал Грозев в своем фейсбуке, в Чехии побывали не только Петров и Боширов, но и «все руководство в/ч 21955». Расширенное сообщение на эту тему будет опубликовано «при первой возможности».

Геннадий Габриэлян

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