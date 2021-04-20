“Мы не уничтожаем другие земли и народы. Но это не значит, что мы дадим уничтожить себя”. Зеленский записал новое видеообращение

В нем он упомянул о концентрации российских войск возле украинской границы, напомнил о поддержке Украины со стороны Запада и США и заявил о готовности украинцев защищать свою страну.

“Мы – нация создателей, а не разрушителей. И мы не уничтожаем другие земли и народы. Но это не значит, что мы дадим уничтожить себя. И все мы готовы отложить свои ноутбуки, указки, микроскопы, кисти, шпатели, грабли и лопаты и защитить свою землю. Потому что другой у нас нет”, – подчеркнул президент.

Также он обратился к российскому президенту Владимиру Путину и предложил встретиться “в любой точке Донбасса, где идет война”.

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Видео: Володимир Зеленський / Facebook

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