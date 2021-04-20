Гетманцев удивился, что Кошкина не знает, как пишется слово “минет”. Его раскритиковали

“То, что Соня Кошкина занимается морализаторством относительно поведения Слуг народа не удивительно. Удивительно почему она не знает как пишется слово минет (пунктуация оригинала сохранена, – “ГОРДОН”)”, – написал Гетманцев.

Сегодня Кошкина заявила, что у партии “Слуга народа” “нет “ни партийной дисциплины, ни чести, ни морали”, так как на инциденты с “ковидной вечеринкой” нардепа политсилы Николая Тищенко и визитом нардепа Евгения Шевченко в Беларусь к не признанному Украиной президентом Александру Лукашенко не последовало резкой партийной реакции.

“Николай просто неприкосновенный. Что бы он не сделал, ничего ему не будет. Даже если он завтра посреди сессионного зала снимет штаны и демонстративно наложит кучу, все ему простят. Спишут на его “специфичность”. Как и Шевченко. Спасибо, хоть не [президенту РФ Владимиру] Путину миньет сделал – уже хорошо”, – написала она. Позднее, уже после реакции Гетманцева, пост был отредактирован и слово “миньет” в нем заменено на “минет”.

Скриншот: Sonya Koshkina (official) / Telegram

Подход Гетманцева возмутил ряд украинцев, включая публичных личностей.

Так, экс-министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский отметил, что “недостойное, высокомерное и отвратительное” высказывание нардепа вызвало у него “испанский стыд” и желание извиниться перед Кошкиной.

https://www.facebook.com/borodyanskiy/posts/10226761320286171

Один из секретарей Национального союза журналистов Украины Сергей Лямец выразил удивление, что Гетманцев знает слово “минет”, но не знает слово “хам”.

https://www.facebook.com/anserua/posts/4880555785294686

Экс-нардеп Борислав Береза заявил, что “такого трэша” от представителей власти не видел даже во время режима Виктора Януковича. “Минет – это единственное, что привлекло внимание “слуги”, – написал он.

“Весь день трудно было решить, кто самый уникальный Слуга Народа, Тищенко или Шевченко, Шевченко или Тищенко. Сложный выбор. Но потом пришел Гетманцев и забрал приз. “Слуга народа недели”. А может, даже месяца”, – написал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

https://www.facebook.com/sergey.fursa/posts/4617061314986913

Советник министра инфраструктуры Яника Мерило считает всю ситуацию “безнаказанностью и позором”.

https://www.facebook.com/jaanika.merilo/posts/10226165917553139

“Стыд, стыд и стыд из-за вседозволенности, невежества, неуважения, нигилизма, сексизма”, – прокомментировала экс-замминистра экономического развития и торговли Наталья Микольская

https://www.facebook.com/nataliya.mykolska/posts/10165237444885360

А блогер Назар Приходько отметил: “Удивительно не то, что Кошкина не знает. Удивительно, что знает Гетманцев”.

https://www.facebook.com/pumamgo/posts/4081709711872404

Контекст:На этой неделе произошло два скандала с участием нардепов от пропрезидентской партии “Слуга народа”.

Так, 18 апреля прошла вечеринка в гостинице Fairmont, которую Тищенко устроил, невзирая на локдаун, в честь дня рождения своей супруги Аллы Барановской. Полиция на основании сообщений о вечеринке открыла уголовное производство по факту нарушения карантинных ограничений. Один из помощников Тищенко заявлял, что празднование проходит дома у нардепа, но позднее нардеп признал, что отмечали в “узком и почти семейном” кругу в гостинице.

Первый замглавы фракции “Слуги народа” Александр Корниенко 20 апреля сказал, что фракция ждет от Тищенко объяснений, так как “пока не может с ним полноценно прокоммуницировать”.

Кроме того, 20 апреля в Минске состоялась встреча Шевченко с Александром Лукашенко, которого Украина не признает президентом Беларуси. При этом украинский нардеп заявил, что “36% украинцев хотели бы видеть Лукашенко своим президентом”.

Во фракции подчеркнули, что нардеп не был делегирован на эту встречу партией или официальными ведомствами Украины, и по возвращении в Украину Шевченко придется объяснить свои действия.

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