В Украине стартовал благотворительный проект “Право на комфорт”, который призван улучшить жилищные условия для детей

Автор проекта рассказала, что его главная цель – через изменение жилищных условий детей менять их жизни.

“Много лет я приобщалась к чужим благотворительным и социальным проектам и наконец решилась создать что-то свое. В этом году я основала благотворительный фонд “Право на комфорт” и одноименный социальный проект, который будет менять жизни детей. Герои этого проекта уже не верили в исполнении своих мечтаний, а мы с командой пришли, чтобы это исправить. Чтобы стать для них надеждой, которой у них уже не было”, – объяснила Файнблат.

Героиней первого выпуска стала Валентина, которая самостоятельно воспитывает двоих внуков – Максима и Лизу, от которых отказалась мать.

“Мы не смогли пройти мимо тяжелой жизненной истории этой женщины, которая самостоятельно выдержала то, что не всегда под силу нескольким взрослым. Это история, из-за которой плакала вся наша съемочная группа”, – рассказала архитектор.

Кроме ремонта квартиры, команда проекта также будет решать другие проблемы семей, которые станут героями выпусков “Право на комфорт”.

Для участия в проекте необходимо заполнить анкету на сайте “Право на комфорт”. Также Файнблат пригласила присоединяться к проекту в качестве волонтеров и меценатов всех небезразличных к судьбам украинских детей.

ВИДЕОВидео: Дизайн-бюро Виктории Файнблат / YouTube

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