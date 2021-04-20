Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе, скандал со встречей нардепа Шевченко с Лукашенко. Главное за день

Зеленский предложил Путину встречу на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться “в любой точке Донбасса, где идет война”. Зеленский отметил, что в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе прозвучало предложение встретиться на линии соприкосновения, чтобы максимально прояснить ситуацию.

“А что же мне понимать? Я прекрасно все понимаю. Я каждый месяц там бываю. Господин Путин, я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война”, – заявил он.

Нардеп Шевченко поехал в Минск и Лукашенко

20 апреля нардеп от “Слуги народа” Евгений Шевченко в Минске встретился с Александром Лукашенко, считающим себя президентом Беларуси. Во фракции подчеркнули, что нардеп не был делегирован на эту встречу партией или официальными ведомствами Украины и по возвращении в Украину Шевченко придется объяснить свои действия.

Прогресс в переговорах ТКГ по Донбассу

Подгруппа по безопасности трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе на заседании 20 апреля смогла пройти первое чтение дополнения к мероприятиям по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. За основу взяли проект, предложенный украинской стороной.

“Есть надежда, что к следующему заседанию ТКГ на уровне глав делегаций (28 апреля) документ, устанавливающий дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня, будет представлен в полностью согласованном варианте”, – заявили в украинской делегации.

Коронавирус в Украине

В Украине за прошлые сутки подтвердили 8940 новых случаев коронавирусной инфекции, в то же время выздоровело 12 075 человек. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что эпидемия коронавирусной инфекции в Украине пошла на спад.

В Украину прибудет еще одна партия вакцины

22 апреля в Украину должны привезти партию вакцины против коронавируса AstraZeneca в рамках механизма COVAX, сообщил главный санврач, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко. В партии будет 367 тыс. доз.

“Мы хотим ее использовать буквально за два-три дня, чтобы показать способности системы здравоохранения”, – сказал он.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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