 

Оливковое масло снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний

20.04.2021, 22:38, Разное
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Ученые установили, что оливковое масло снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Оно помогает организму вырабатывать ЛПВП и защищает от воспалительных процессов.
Автор исследования и доктор медицинских наук Уве Тиетге объяснил, что липопротеины высокой плотности (ЛПВП) вырабатываются в организме человека постоянно. До 70% из них генерирует печень, а оставшиеся производятся желудочно-кишечным трактом. Именно эти частицы активно подавляют воспалительные процессы и существенно снижают риск инфаркта или инсульта. Добавив в рацион оливковое масло можно нормализовать выработку ЛПВП, что поможет избавиться от сердечно-сосудистых заболеваний в будущем.

Помимо оливкового масла, аналогичный результат вызывает употребление в пищу черники, овса, свёклы, красного перца и рыбы, а также тёмного шоколада, имбиря или зелёного чая. Несмотря на это, специалисты настоятельно рекомендуют перед добавлением в ежедневный рацион вышеуказанных продуктов проконсультироваться с диетологом.

Источник: med-heal.ru



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