 

Каменные ледники спасают Гималаи от потепления

20.04.2021, 22:38, Разное
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Геолог Даррен Джонс из Университета Эксетера рассказал, что каменные ледники спасают льды Гималаев от глобального потепления. Такие образования способны двигаться под собственной массой и избегать быстрого таяния.
Всё дело в их составе. В то время, как обычный ледник в Гималаях состоит преимущественно из льда, то в случае с каменными, как и следует из названия, внушительная его часть содержит горные породы. Причём сам ледник обладает достаточным количеством воды. По подсчётам экспертов, в 25 тыс. таких ледников содержится до 51 кубометра льда (60 трлн литров воды). Таким образом даже в случае повышения температуры на планете, они позволят сохранить запас пресной воды для близлежащих районов. Также ситуацию спасает и тот факт, что при глобальном потеплении ледники Гималаев начинают быстро таять и образуют всё новые каменные аналоги.

Несмотря на это, эксперты предупредили о более важных изменениях. Каменные ледники позволят сохранить долю пресной воды, но это не поможет избавиться от других климатических изменений на планете из-за таяния ледяного покрова планеты.

Источник: ekovolga.com



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