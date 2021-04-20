 

Amazon открыл парикмахерскую нового типа

20.04.2021, 22:36, Новости дня
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На самом деле, обычный парикмахер не сможет показать, как вы будете выглядеть с новой прической, пока он вам ее не сделает. Проблема в том, что даже художественная работа не всегда и не всем нравится, а исправить, возможно, уже ничего нельзя.

Гигант электронной торговли Amazon нашел решение. Компания открыла парикмахерскую в виртуальном пространстве, где при помощи графического редактора можно посмотреть, как вы будете выглядеть после того, как к вам прикоснутся руки мастера.

Первый такой салон уже открыт в Лондоне. Для того чтобы полноценно насладиться инновационными услугами. Достаточно скачать специальное приложение на смартфон. Что будет дальше, не трудно догадаться.



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