Amazon открыл парикмахерскую нового типа

На самом деле, обычный парикмахер не сможет показать, как вы будете выглядеть с новой прической, пока он вам ее не сделает. Проблема в том, что даже художественная работа не всегда и не всем нравится, а исправить, возможно, уже ничего нельзя.

Гигант электронной торговли Amazon нашел решение. Компания открыла парикмахерскую в виртуальном пространстве, где при помощи графического редактора можно посмотреть, как вы будете выглядеть после того, как к вам прикоснутся руки мастера.

Первый такой салон уже открыт в Лондоне. Для того чтобы полноценно насладиться инновационными услугами. Достаточно скачать специальное приложение на смартфон. Что будет дальше, не трудно догадаться.