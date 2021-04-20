Китайцы создали монитор с электронными чернилами

Как бы вы отреагировали на предложение купить черно-белый монитор за 150 тысяч рублей, да еще, если он разработан и выпущен в Китае? Вы полагаете, что это абсурд? Зря!

Китайцы действительно выпустили такой монитор под названием Paperlike 253. Только не следует путать его с древними черно-белыми кинескопами. Здесь просто используют E-Ink – электронные чернила.

Кстати, размер экрана составляет 25,3 дюйма, а картинка отображается с разрешением 3200 на 1800 пикселей. Теперь представьте, насколько четкое изображение вы получаете, если монитор должен отражать только оттенки серого, а не делить пиксели по цветам. И отклик в устройстве отличный, что наверняка очень понравится геймерам.