 

Китайцы создали монитор с электронными чернилами

20.04.2021, 22:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как бы вы отреагировали на предложение купить черно-белый монитор за 150 тысяч рублей, да еще, если он разработан и выпущен в Китае? Вы полагаете, что это абсурд? Зря!

Китайцы действительно выпустили такой монитор под названием Paperlike 253. Только не следует путать его с древними черно-белыми кинескопами. Здесь просто используют E-Ink – электронные чернила.

Кстати, размер экрана составляет 25,3 дюйма, а картинка отображается с разрешением 3200 на 1800 пикселей. Теперь представьте, насколько четкое изображение вы получаете, если монитор должен отражать только оттенки серого, а не делить пиксели по цветам. И отклик в устройстве отличный, что наверняка очень понравится геймерам.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.07 / Роспотребнадзор назвал основную сложность при разработке вакцины от COVID-19

12.09 / Тихановская заговорила о новом президиуме координационного совета в Беларуси

19.12 / Азербайджан сообщил о сохранении транспортного сообщения с Россией

22.02 / Будущая глава левых Германии выступает против зарубежных миссий бундесвера

15.02 / Путин поручил представить предложения по льготной ипотеке на 2021-2024 год

29.03 / Тела жертв COVID в Бразилии собрались перевозить школьными автобусами

30.09 / Пашинян созвал заседание Совбеза Армении

28.06 / “Динамо” в матче претендентов на серебро УПЛ проиграло “Десне”

21.03 / Пашинян подтвердил выполнение Россией союзнических обязательств

24.08 / Кравчук назвал главную задачу Путина по отношению к Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика