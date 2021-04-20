Мнение: Письмо: “Не хотелось блеять как овца”

Предположим, вы – коучи.

И вот к вам пришло такое, как в этом письме.

Что вы ему (ей) скажете?

velvet_innards

Здравствуйте, Эволюция!

Познакомились с МЧ в тиндере. Оказалось турок и сейчас в Турции. Я знаю как это выглядит, но очень красивый, стильный — начала переписываться.

Он сразу проявлял много энтузиазма, был открытый, забавный (немножко как щенок) — это подкупало. Особенно на фоне наших парней, которые как сквозь зубы цедят. Общение развивалось и мне очень нравилось.

В начале общения, на какие-то мои дерзкие шуточки:

– Смеешься надо мной?

– Как?

– Нет, ты смеешься? Я не понял?

– Нееет

– Я хочу проводить с тобой время. Но пожалуйста, не смейся надо мной. Я не игрушка

– Я не смеюсь, честно. Я могу чуть-чуть дразнить тебя, но с любовью. Но я не буду, если тебе не нравится.

– Нет, так давай))

– Окей))

– Хорошооо. Пожалуйста, не разбей мне сердце. Я открыт с тобой. Понимаешь?

– Я сижу тут с теми же страхами))

– Не бойся. Я ищу любовь и уважение, больше меня ничего не волнует

– Ну, наверное, это нормально — чувствовать себя сейчас уязвимыми?

– Да, нормально. Я чувствую

– Я тоже

– Давай дальше))

Дальше стала замечать, что он эмоционально зрелый, умный — стала влюбляться. Он себя вел как влюбленный и это тоже влюбляло — в первые несколько дней прогресс от знакомства до бейби, моя любовь, скучаю, хочу быть с тобой, расскажи мне о нас, что мы будем делать вместе, как ты видишь нас через 2 месяца, ты меня любишь? На последний вопрос ответила, что обожаю его (я так по поводу многих вещей говорю), хочу узнавать его лучше и лучше, заниматься с ним сексом и потом любить. Он ответил, что тоже.

Вначале пару раз чуть обижался, что не писала долго (несколько часов):

– Почему ты мне не ответила

– Кооогда?

– Я ждал

– Бейби, я не понимаю((

– Наташа. Ты не написала мне. Сказала, что научишься и расскажешь мне [до этого был диалог, в котором я рассказала, что папа в гости приехал, будет готовить свой легендарный борщ]

– Я сказала, что научусь и приготовлю для тебя. Бейби, если ты ждешь — просто напиши

– В любом случае, ты не писала мне

– Не писала что?

– Мне

– Ты не писал тоже. Я делала всякое. Сегодня немного занятый день. Я знала, что мы пообщаемся вечером. Ждала с нетерпением. Думала о тебе весь день. Пожалуйста, не сомневайся во мне. Если хочешь поболтать — просто напиши

– Нет, я уверен [ответом на ”Пожалуйста, не сомневайся во мне”]. Поцелуй меня тогда

Переписки, видео-звонки, виртуальный секс.

Он футболист, 26 лет, играл тут, его сбил бухой водитель — операции, не смог играть, пришлось вернуться в Турцию. Сначала сказал, что не знает сможет ли играть. Позже, когда чуть больше сблизились говорил, что только в плохих клубах за плохой гонорар. Что все потерял — карьеру, деньги, амбиции. Что не знает пока, что делать. Было пару моментов, когда я подумала, что альфонс — мне 33 и я далеко не такая красивая, как он. Но этот вопрос прояснили:

– Я тебе говорил, что у меня ничего нет. Ты примешь меня таким?

– Я не смогу тебя поддерживать и, честно говоря, не хочу. Но я уверена, что ты со всем разберешься

– Не понял

– Что ты имел в виду “Ты примешь меня таким?”

– Женщины хотят богатых мужчин. Таких, у которых все схвачено. Я приду к тебе только со своими чувствами

– Я не хочу богатого. Я не богатая. Но я хочу равного. И я не буду зарабатывать на двоих

– Я все для тебя сделаю. Я сделаю все возможное

– Я знаю. Ты можешь

– Дааа. Мне нужна твоя поддержка. Не деньгами

– Бейби, посмотри на себя. Большинство на твоем месте были бы разбиты, жалели бы себя, обвиняли бы мир. Ты полон жизни и страсти. Я не сомневаюсь, что ты со всем справишься

– Я знаю, знаю. Я хочу быть с тобой. Я все исправлю в своей жизни. Легко. Но я хочу быть с тобой, понимаешь?

Спрашивал про мою семью, просил их фотки, передает им привет, когда я с ними. Показал своих, фотки/видео, как играет с маленьким братом — у них, похоже, очень хорошая семья. Моя была не слишком счастливой и меня это завораживает.

Расспрашивал кому я про него рассказала, что я рассказала о нем сестре, какие его фото я ей показала, что она ответила. Тут я начинаю думать, что это странно, съезжаю:

– Давай. Для меня это важно

– Почему это важно?

– Я присоединился навсегда. Я теперь не никто

– Мне нужно рассказать всем?)))

– Только своим близким друзьям, родственникам

– Окей

– Хорошо. Я хочу проводить время с ними. С твоей сестрой, бабушкой, папой

– Ты драгоценность, бейби. Я чувствую себя, как будто выиграла в космической лотерее. Я хочу того же

– Это хооооооорошо

К концу недели стали обсуждать более серьезные темы. Что он приедет после текущего локдауна, смотрит квартиры, смогу ли я узнать про ковид-страховку для него. Рассказал, что придется сходить в армию на 6 месяцев (насколько я поняла, это уже точно), потому что нет сейчас денег откупиться. Что ему надо приехать раньше, чтобы “дать мне причину ждать его”. Я сказала, что хочу, чтобы он приехал. Спрашивала хочет ли он сюда возвращаться — сказал, что неделю назад ответил бы, что не хочет, а теперь есть причина — я.

Чем глубже становилась история, тем больше страхов у меня появлялось — что все стухнет, что не приедет, что приедет и не понравлюсь. И дальше — что сейчас потеряю спонтанность, что не вытяну эту историю. Я таких, как он еще не встречала. По каким-то разговорам поняла, что девчонок за ним всегда тьма бегала. В какой-то момент мне показалось, что он ко мне переменился — меньше нежностей, “давай помечтаем как у нас все будет”. Но может уже намечтался и теперь просто квартиру выбирает. Не знаю.

Была пара моментов, когда была овечкой — у меня бывает, что когда кто-то сильно нравится, я становлюсь чуть перепуганной и туповатой. В переписке попроще, на видео-звонках в сложных ситуациях начала теряться. Сегодня, после традиционного утреннего вирта, повел себя неуважительно — я только поулыбалась. Потом походила, подумала и написала:

– Бейби, этот твой жест. Мы уже на том этапе, когда ты начинаешь тестить мои границы?

– Нееееееет, это была шутка

– Мне не понравилось

– Я больше не буду, бейби

– Хорошо

Прислал поцелуйчики, расстроенную фотку. Но я уже напряглась и стала думать, что вот недостаточно хорошо извинился. Начала заползать в ракушку. Ничего не ответила. Через 10 минут написал “Хеееееей, бейбиии”. Я ответила, что у меня звонки по работе, поболтаем позже (действительно были звонки). От него “гуд лак” и поцелуйчик. Через пару часов:

– Прииивет

– Прииивет

– Я так по тебе скучаю

– Это потому что тебе делать нечего)))

– Неееееет. Ты обиделась?

– Немного, но мы обсудили. Теперь все в порядке. Как твой день?

И дальше про день. Тут мне показалось, что у меня включилась строгая училка, я не хотела такой быть и смягчилась, сказала что-то нежное. В целом, получился неплохой разговор. Вскоре сделал видео-вызов — как дела, как твой день, пошли мне поцелуй (раньше созванивались только утром и вечером, в середине дня занимались своими делами и только переписывались). Все мило. Теперь пишет очень часто.

Но я теперь думаю насчет всей этой истории с виртом. Как-то слишком быстро я в нее ввязалось. Мне изначально не было на 100% комфортно (раньше такого не делала), но было, наверное, интересно. И он очень сексуальный. Ну и не хотелось блеять, как овца “я не такая” — все естественно шло по нарастающей, просто быстро. Сейчас у меня есть мысль сказать ему, что я пока хочу притормозить с этим, но я не хочу показаться обиженной после описанного выше конфликта. Мне кажется, что он переживает и пытается загладить. Не хочу, чтобы выглядело так, будто я решила раскачивать эту тему.

В целом, ситуация ”и хочется и колется” — он меня возбуждает, вирт интересный, но и чуть дискомфортно — я думаю, как я выгляжу, насколько все это вообще тупо выглядит, не буду ли я потом свои ньюдсы по интернету ловить. Не знаю как лучше поступить. Подскажите, пожалуйста!