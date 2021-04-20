 

Мнение: Борьба с коррупцией под грифом «секретно»

20.04.2021, 22:14, Разное
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Интересный разворот! Рассмотрение иска прокуратуры Москвы о признании Фонд борьбы с коррупцией экстремисткой организацией, пройдет в закрытом режиме. Оказывается, в материалах, предоставленных прокуратурой в суд, есть сведения, относящиеся к государственной тайне.

16 апреля написал: «Не понял, в какой-то секретной статье Конституции России закреплено, что коррупция и ущемление прав граждан – это и есть основы конституционного строя? А борьба с коррупцией и защита прав граждан – это уже экстремизм?» (отсюда).

Возможно, секретная статья конституции все-таки существует. Возможно, что именно ее прокуратура и представила в суд? Или в России борьба с коррупцией – это секретная борьба? Поэтому-то суд и пройдет в закрытом режиме?

Картинка отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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