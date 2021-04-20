Google признал борщ российским блюдом

Интернет-платформа Google Arts & Culture составила список «10 блюд, которые повлияли на русскую кухню», борщ, по мнению авторов подборки, стал одной из составляющих, сформировавших современное русское меню.

«История борща уходит в глубину столетий, но в двадцатом веке этот сытный суп стал основным блюдом кафе нескольких стран, включая Россию. В поваренных книгах есть множество вариантов, в том числе украинский борщ (с тертым салом и чесноком), борщ по-московски (с разными видами мяса – беконом, сосисками и вареной говядиной) и даже борщ по-флотски (с красным перцем и копченой свининой). С течением времени в рецептах появлялись новые ингредиенты, которые заменили борщевик, а название «борщ» стало собирательным для разных супов с кислым вкусом», – пишут авторы подборки.

Также в список попали салат винегрет, оливье, сырники, пельмени, гречневая каша, бефстроганов, окрошка, блины и шашлык.

На публикацию Google отреагировал министр культуры Украины Александр Ткаченко, по его словам, «Россия в очередной раз пытается присвоить национальное (украинское – прим. ВЗГЛЯД) блюдо», об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Борщ – этническое украинское блюдо, – написал он. – Именно поэтому «Культура приготовления украинского борща» подана нами на рассмотрение наследия ЮНЕСКО. Уверен, мир признает наше национальное блюдо».

Ранее сообщалось, что посольство Украины во Франции попросило составителей гида Michelin по московским ресторанам исправить каталог, где борщ причисляется к русской кухне.