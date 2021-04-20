Названы ожидания россиян от послания президента 2021 года

Прошлогоднее послание президента было полностью реализовано даже в особых условиях пандемии, и следует ожидать, что и нынешние поручения Владимира Путина будут воплощены в жизнь, считают участники прошедшего во вторник круглого стола. Политолог Павел Данилин уверен, что «послание 21 апреля 2021 года будет судьбоносным и историческим». О чем скажет президент?

«Когда 15 января прошлого года президент обратился с посланием к Федеральному собранию, мы, конечно, в полной мере не знали об опасности COVID, не представляли той ситуации, которая нас ждет в последующие месяцы. Можно было ожидать, что во время пандемии у нас, как в США или странах Западной Европы, придется свернуть многие программы, особенно стратегического характера. Этого не произошло», – отметил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

«Все масштабные цели и задачи, которые Владимир Путин обозначил более года назад, реализованы, и в этом, я считаю, заслуга нашего политического сообщества и нашего общества в целом», – констатировал Данилин, выступая в четверг на круглом столе «Ожидания россиян перед посланием президента 2021 года», который прошел на площадке Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

«Я абсолютно убежден, что послание 21 апреля 2021 года будет судьбоносным и историческим, а то, что прошлогоднее было судьбоносным и историческим – это ни у кого не вызывает сомнения, – полагает эксперт. – То, как было реализовано прошлогоднее послание, дает нам уверенность говорить, что в послании текущего года все будет сделано так же основательно, четко и под контролем президента и его администрации».

Главным наказом, который президент дал в январе 2020 года, была разработка поправок в Конституцию, их обсуждение и оценка на всенародном голосовании, напомнил Данилин. Он отметил: голосование в условиях пандемии было организовано так, чтобы исключить опасность заражения, что убедительно говорит об эффективности государственной системы.

«Более 74 млн человек участвовали в голосовании. За поправки высказалось 77,92%. Это высочайший показатель доверия президенту, – подчеркнул эксперт. – В результате граждане утвердили изменения, о которых говорил Путин в послании-2020: запрет на иностранное гражданство у высших чиновников, приоритет российского Основного закона над международным законодательством и другие нормы, давно востребованные обществом».

Власть также откликнулась на общественный запрос на сохранение исторической памяти России, и одновременно – на особое отношение к старшему поколению, отметил эксперт ЭИСИ Александр Рудаков. «В послании 2020 года президент сделал особый акцент на 75-летии Великой Победы и задал два важных направления, – напомнил он. – Во-первых – это долг памяти по отношению к ветеранам. Во-вторых, это защита исторической правды, учитывая попытки пересмотреть итоги войны и даже поставить знак равенства между Советским Союзом и гитлеровской Германией».

За прошедший год по обоим направлениям была проделана колоссальная работа, добавил Рудаков. «Во-первых, значительно были повышены пенсии различным группам ветеранов – блокадникам, труженикам тыла, узникам нацистских концлагерей. Ветеранам выплатили по 75 тысяч к 75-летию Победы, – рассказал эксперт ЭИСИ. – Во-вторых, была проделана большая работа по оцифровке архивов военных времен. Были введены наказания за оскорбления ветеранов и за попытки приравнять СССР к Третьему Рейху. В этой связи огромное значение имели те изменения, которые были внесены в статью 354.1 УК – «Реабилитация нацизма». Наконец, важное значение для консолидации общества во время пандемии имело то, что в День Победы состоялся парад на Красной площади. И, пусть и в режиме онлайн, но прошла ежегодная акция памяти «Бессмертный полк», – указал эксперт.

Важно, что за прошедший трудный год люди не чувствовали себя обделенными заботой государства, что крайне важно, учитывая растущий общественный запрос на роль государства как защитника, отметили участники круглого стола. «Сегодня, накануне послания, следует напомнить о тех мерах социальной поддержки, которые были озвучены президентом чуть более года назад и реализованы по большей части. Отмечу, что послание 2020 года носило в первую очередь социальный характер», – указала директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына. Она напомнила – поручения, которые дал президент в начале прошлого года, содержали четыре блока: меры поддержки семей с детьми, поддержка социально уязвимых граждан, развитие образования всех уровней и развитие медицины.

«Уже 15 января президент сообщил о введении материнского капитала на первого ребенка, – подчеркнула Кислицына. – Продление программы материнского капитала до 2026 года, увеличение выплат при рождении второго и третьего ребенка, выплата на детей от трех до семи лет семьям с доходами ниже прожиточного уровня – все эти меры уже реализованы». Практически все идеи, предложенные президентом, воплощены в жизнь, и «часть находится в пилотном режиме», отметила эксперт ЭИСИ.

Даже в условиях коронакризиса удалось реализовать алгоритм, который был выработан за последние десять лет, отметил Данилин: «По итогам послания президент дает поручения с конкретными показателями, за которые лично отвечают чиновники и исполнение которых отслеживает сам глава государства».

По итогам послания-2021 россияне ожидают принятия поручений, которые были бы направлены на защиту социальных прав в условиях выхода из пандемии, отметил социолог, руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов. «Сама по себе ковид-угроза уходит на второй план. 63% опрошенных нами граждан считают, что все принимаемые государством меры достаточны для того, чтобы минимизировать риск заболевания, – рассказал социолог. – 52% скорее опасаются потерять работу и доход, и только 36% опасаются заражения коронавирусом. Беспокойство вызывает состояние экономики, в том числе угроза инфляции – об этом заявили 55% респондентов».

По мнению Мамонова, граждане будут ждать от послания президента предложений по сохранению рабочих мест и зарплат. В целом, полагает эксперт ВЦИОМ, россияне сформулировали четыре запроса к власти. Во-первых, это уже упомянутое ожидание продолжения мер соцподдержки. Во-вторых, ответ на вопрос, каким будет вектор развития экономики. «И наконец – какой страна будет в целом? Образ будущего РФ очень значим», – отметил Мамонов.

Напомним, что оглашение послания президента Федеральному собранию состоится 21 апреля в 12.00 по московскому времени в центральном выставочном зале Манеж. Мероприятие пройдет полностью в очном режиме.

Предстоящее обращение Путина «особое – постковидное, было бы логично ожидать, что президент даст главные оценки пройденному трудному этапу жизни страны, предложит стратегические решения на будущее исходя из практического опыта страны по прохождению пандемии», отметил ранее замсекретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка.