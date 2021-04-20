На гребне взрывной волны

Взрывы военных складов в Врбетице в 2014 году разрушили сегодняшние отношения между Прагой и Москвой, перечеркнули сделку ценой 6 млрд долларов, сорвали поставки «Спутника» в Чехию.

Когда прогремел взрыв, гражданка стояла перед зеркалом…

«Я упала, поднялась и хотела позвонить, но не было сигнала. Интернет тоже отрубился. Я вышла из дома, там уже стояли соседи. Мы увидели огромный столб дыма над холмом». Это отрывок из воспоминаний жительницы местечка Врбетице на востоке Чехии. Женщина очень хорошо помнит тот день, хотя прошло уже шесть с половиной лет.„

Тогда, 16 октября 2014 года, погибли два человека. Жертв могло быть больше.

В диспетчерскую местной пожарной части поступила информация о том, что в районе складов с боеприпасами загорелась трава. Командир расчета, прибывшего на место возгорания, трезво оценил обстановку: после первых, небольших по силе взрывов он приказал подчиненным отойти на безопасное расстояние. Накатившая следом мощная взрывная волна, к счастью, уже никому не причинила вреда.

Следующий взрыв на складе погремел 3 декабря 2014 года. На этот раз обошлось без жертв.

Боеприпасы продолжали взрываться еще несколько дней. Зачистка складской территории длилась аж до прошлого, 2020 года. На эту операцию, по информации чешских СМИ, было потрачено около 1 млрд чешских крон (более 3 млрд рублей).

Местные жители, которых на некоторое время эвакуировали из зоны бедствия, впоследствии жаловались, что не получили от государства никакой компенсации. Время от времени взрывами интересовались журналисты, им не было ясно, доведет ли полиция расследование до конца и привлечет ли кого-нибудь к ответственности.

Широкая чешская общественность постепенно забыла о взрывах, решив, что катастрофа — скорее всего, следствие чьей-то безалаберности.

Ситуация радикально изменилась в субботу, 17 апреля 2021 года.

Пресс-конференция

Чешский премьер Андрей Бабиш и вице-премьер, он же министр внутренних дел, он же и.о. министра иностранных дел Ян Гамачек созвали экстренную пресс-конференцию в здании МИДа на восемь часов вечера.

«На основе однозначных доказательств, добытых в результате расследования наших служб безопасности, должен констатировать, что имеется обоснованное подозрение причастности офицеров российской военной разведки ГРУ, воинская часть 29155, к взрывам складов с боеприпасами в Врбетицах в 2014 году. Взрывы причинили огромный материальный ущерб, но прежде всего привели к гибели двух наших сограждан», — выступил «по бумажке» премьер Андрей Бабиш.

Примерно в это же время чешская полиция сообщила, что объявила в розыск двух российских жителей — Александра Петрова и Руслана Боширова. СМИ добавили, что речь идет о тех же персонажах, которых английские следователи называют возможными отравителями Сергея Скрипаля и его дочери в 2019 году. Тогда же журналисты Bellingcat раскрыли принадлежность этих господ к российской военной разведке ГРУ. Их настоящие имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

Известные по делу об отравлении Скрипалей россияне Петров и Боширов, они же Мишкин и Чепига

Однако вернемся на пресс-конференцию двух чешских государственных деятелей.

Слово взял министр Ян Гамачек. Он сообщил, что вызвал в МИД российского посла и проинформировал его о выдворении из Чехии 18 российских дипломатов, которых чешская сторона идентифицировала как офицеров российских секретных служб. (О дипмиссии РФ в Праге давно известно, что она на удивление многолюдна — в посольстве работает 120 человек.)

Разразился международный скандал.

Что произошло шесть лет назад?

Еще 19 апреля пополудни, когда я писал этот материал, информация об участии агентов ГРУ в подрыве складов с амуницией в Врбетице была куцей. Ожидалось рассекречивание и обнародование официального сообщения чешских служб безопасности, что, кстати, пообещал в минувшее воскресенье сам премьер Бабиш. Однако уже в понедельник он же сообщил, что еще не время раскрывать карты — расследование продолжается.

Первым более подробную информацию предоставил министр Гамачек. 18 апреля в эфире Чешского телевидения он сказал, что при первом, октябрьском взрыве «произошло нечто, что не было запланировано». Тогда как

„

«второй взрыв (в декабре), скорее всего, произошел в ситуации, которая была запланирована».

Как это прикажете понимать?

Оцепление у российского посольства в Чехии 18 апреля 2021 года — после известия о предполагаемой причастности россиян к взрывам на военных складах в 2014 году. Фото: EPA

По сообщениям чешских СМИ, рванувшие боеприпасы принадлежали фирме EMCO болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева. Он и еще два человека были в 2015 году отравлены в Софии, но выжили, и в 2020-м болгарская прокуратура в связи с покушением на убийство объявила в розыск троих жителей России.

Необходимое уточнение: склады с амуницией в Врбетице до 2005 года использовала чешская армия, после чего их взяла в аренду частная оружейная фирма Imex Group. Именно через нее товар болгарского бизнесмена и мог попасть на чешский склад.

СМИ также сообщают, что болгарские боеприпасы должны были пополнить арсеналы украинской армии, которая тогда воевала на востоке Украины с сепаратистами, которых поддерживает Кремль. Кроме того, журналисты, ссылаясь на источники в секретных службах, утверждали, что боеприпасы предназначались сирийским повстанцам, воевавшим с режимом Башара Асада.

В минувший понедельник болгарская оружейная фирма заявила, что не собиралась отправлять боеприпасы на Украину, но подтвердила, что они — ее собственность.

«Агенты атаковали болгарского торговца оружием, который, вероятно, продавал свой товар участникам вооруженных конфликтов с Россией», — сказал в понедельник премьер Бабиш.

Но как взрывчатку могли заложить в складах?

Объявленные в розыск граждане России, которых полиция называет шпионами, прибыли в Чешскую Республику по разным паспортам и не скрывали своих намерений посетить частные склады с боеприпасами. Но до сих пор неясно, писали газеты, попали ли они туда, а представители Imex Group заявили, что если эти двое и побывали на складах, то без ведома фирмы.

Впрочем, известно, что

„

в 2014 году на территорию складов можно было легко попасть и без пропуска: комплекс якобы серьезно не охранялся, и вообще в заборе были дыры…

19 апреля 2021 года, Москва. Чешские дипломаты на крыльце посольства Чехии в РФ прощаются перед отъездом домой. РФ выдворяет их «зеркально» на фоне дипломатического скандала. Фото: EPA

Версии пресс-конференции

Как отразится этот скандал на политических союзниках Кремля в Чехии? В таком составе — премьер, вице-премьер — руководители государства встречаются с журналистами крайне редко, и повод для таких встреч должен быть чрезвычайный. Это можно назвать реакцией на кризисную ситуацию. Зачем-то главе правительства и его заму понадобилось срочно предать гласности информацию о взрывах. К тому же Ян Гамачек за 6 дней до брифинга сообщил, что собирается с официальным визитом в Москву на переговоры о возможных поставках вакцины Sputnik V в Чехию. Визит он отменил лишь в пятницу, 16 апреля, сославшись на рекомендацию премьера Бабиша в Москву не ездить.

Позже Гамачек утверждал, что подготовка к визиту была хитроумным обманным маневром, дабы Кремль не понял, что замышляет чешская сторона. Хотя задолго до этого ничто не предвещало, того, что дело идет к серьезнейшему конфликту между Чехией и Россией с начала 90-х годов. Напротив, казалось, что все больше набирают силу геополитические предпочтения президента республики Милоша Земана, известного своей расположенностью к Путину.

И вот посмотрите. В первых числах апреля Бабиш отправляет в отставку министра здравоохранения, которого Земан неоднократно критиковал за его, министра, нежелание применять в Чешской Республике российскую вакцину до тех пор, пока она не будет одобрена европейским регулятором.

Вскоре после отставки министра здравоохранения премьер снимает с должности главу МИДа Томаша Петршичека, которого Милош Земан, как поговаривают, тоже не привечал из-за его антипутинской политики.

Тем временем министр промышленности и торговли Чехии продвигает завершение строительства АЭС «Дукованы» (в настоящее время проводится тендер на возведение пятого энергоблока; в конкурсе, кроме российских, участвуют южнокорейские, французские и американо-канадские фирмы, «цена вопроса» — 6 млрд долларов. — Ред.). Земан заинтересован в победе Росатома.

Но после субботней пресс-конференции и выдворения российских дипломатов картина радикально меняется.

Чехия — Россия: что дальше?

Многое зависело от того, насколько твердо чешское правительство будет защищать свои позиции в этом конфликте. Ну или до какой степени будет информировать общественность о произошедшем. Но в понедельник наблюдатели обратили внимание на то, как премьер Бабиш медленно дает задний ход. «Хотел бы сказать, что речь не идет о государственном терроризме… Однако неприемлемо, что агенты ГРУ здесь провели эту операцию…» — пояснил глава правительства.

Что в сухом остатке? Росатом не будет участвовать в тендере на строительство пятого энергоблока АЭС «Дукованы», а Sputnik V не прилетит в Чехию.

Михал Мусил,

журнал «Репортер»,

— специально для «Новой»,

Прага

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