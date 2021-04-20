Тищенко извинился за вечеринку: Возможно, я позволил себе несколько вызывающий поступок

Тищенко подчеркнул, что праздновать что-либо в отельных номерах гостиниц можно и в карантин, а по его словам, празднование проходило именно в номерах, а не в ресторане.

“Запреты, связанные с обязательным карантином, касаются именно ресторанов… Никаких уголовных или административных дел нет. И штрафов соответствующих за нарушение карантинного режима нет. Так как нет самого факта нарушения. Тем не менее я буду полностью содействовать полиции в расследовании (если оно необходимо при очевидных фактах)”, – пообещал Тищенко.

Он подчеркнул, что празднование проходило в “узком и почти семейном” кругу. По его словам, на дне рождения его супруги было чуть больше 20 человек. “Между прочим, все уже переболевшие. Все сдавали тесты на COVID за сутки”, – заявил нардеп.

“Однако исходя из позиций общественной морали, я вполне признаю, что подобная ситуация могла возмутить украинское общество. Поэтому приношу свои самые искренние извинения. Но именно перед обществом, а не перед теми “разоблачителями”, которые в перерывах между поисками скандалов и сенсаций сами зависают в закрытых ресторанах, а потом публикуют фейки о других”, – написал Тищенко.

“Да, возможно, я позволил себе несколько вызывающий поступок, и в этом моя вина… В любом случае я признаю свою вину перед украинским обществом и готов нести политическую ответственность за свои действия”, – подытожил он.

Контекст:Вечером 18 апреля “Страна” сообщила, что народный депутат от “Слуги народа” Николай Тищенко во время локдауна в Киеве устроил вечеринку в гостинице в честь дня рождения своей супруги Аллы Барановской. Издание, рассмотрев интерьер, пришло к выводу, что праздник был в ресторане киевского отеля Fairmont.

Полиция на основании сообщений о вечеринке, устроенной нардепом, открыла уголовное производство по факту нарушения карантинных ограничений. Имени Тищенко не называли, но, судя по обстоятельствам, речь идет именно о нем.

Один из помощников Тищенко сказал, что празднование дня рождения Барановской проходит дома у нардепа, но “Схемы” сделали репортаж, в котором показали, как Тищенко и гости приезжали к отелю. В период жесткого карантина, который действует в Киеве, все они заходили в отель без защитных масок. Кроме того, журналистам удалось получить приглашения, которые жена нардепа посылала гостям. В частности, их просили не публиковать фотографии с события в день празднования и не отмечать локацию.

Первый замглавы фракции “Слуга народа”, глава политсилы Александр Корниенко заявил, что партия ждет объяснений от Тищенко.

Это не первый случай, когда журналисты сообщают о нарушении Тищенко карантина. В мае прошлого года журналисты проекта Bihus.info выяснили, что ресторан “Велюр”, принадлежащий нардепу, продолжает работать, несмотря на локдаун.

Тищенко тогда говорил, что “Велюр” закрыт для посетителей и используется как “штаб для личных встреч”. На ресторан тогда оформили протокол о нарушении карантина.

В июле 2020-го ресторан работал до утра, несмотря на запрет, введенный Кабмином.

В Киеве с 20 марта местные власти ввели усиленный карантин. Не работают ТРЦ и учреждения культуры, кафе и бары могут работать только навынос, а школы перешли на дистанционное обучение.

С 5 апреля в Киеве начали действовать более жесткие карантинные ограничения. 14 апреля локдаун в украинской столице продлили до 30 апреля.

—