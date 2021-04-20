“Спасибо, хоть не Путину минет сделал”. Кошкина о встрече Шевченко с Лукашенко

Так, Кошкина упомянула, что народный депутат от “Слуги народа” Евгений Шевченко на встрече с находящимся при власти в Беларуси Александром Лукашенко заявил, что “36% украинцев хотели бы видеть его своим президентом”, и получил никакой реакции на это от политсилы.

Журналистку также возмутило, что нардеп Николай Тищенко провел “ковидную вечеринку в разгар локдауна”, а первый замглавы фракции “Слуги народа” Александр Корниенко сказал только, “что ждет от него объяснений, так как прямо сейчас не может полноценно прокоммуницировать”.

“Чтоооо???! Что значит “нельзя полноценно прокоммуницировать”?! Это как?! Отвечаю: Николай просто неприкосновенный. Что бы он не сделал, ничего ему не будет. Даже если он завтра посреди сессионного зала снимет штаны и демонстративно наложит кучу, все ему простят. Спишут на его “специфичность”. Как и Шевченко. Спасибо, хоть не [президенту РФ Владимиру] Путину минет сделал – уже хорошо”, – написала Кошкина.

Она подчеркнула, что поступки членов правящей политсилы отразятся на рейтинге президента.

Контекст:На этой неделе произошло два скандала с участием нардепов от пропрезидентской партии “Слуга народа”.

Так, 18 апреля прошла вечеринка в гостинице Fairmont, которую Тищенко устроил, невзирая на локдаун, в честь дня рождения своей супруги Аллы Барановской. Полиция на основании сообщений о вечеринке открыла уголовное производство по факту нарушения карантинных ограничений. Один из помощников Тищенко заявлял, что празднование проходит дома у нардепа, но позднее нардеп признал, что отмечали в “узком и почти семейном” кругу в гостинице.

Кроме того, 20 апреля в Минске состоялась встреча Шевченко с Александром Лукашенко, которого Украина не признает президентом Беларуси. Во фракции подчеркнули, что нардеп не был делегирован на эту встречу партией или официальными ведомствами Украины, и по возвращении в Украину Шевченко придется объяснить свои действия.

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