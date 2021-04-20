Есть жертвы: машина полная инстаграм-моделей рухнула в реку

По дороге из Владивостока в дом отдыха в поселке Нововарваровка в Приморском крае с моста в реку Арсеньевка обрушился автомобиль Lexus, передает телеканал “360”. В салоне находились водитель-мужчина и пятеро пассажирок. Сообщается, что все они были инстаграм-моделями. После падения в воду трем девушкам удалось выбраться из машины. Водитель и еще две пассажирки скончались.