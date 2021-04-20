«Кому-то очень повезло»: Стас Садальский восхитился качествами Мирославы Карпович

В своем микроблоге Instagram Стас Садальский опубликовал совместное фото с коллегой Мирославой Карпович. По словам актера, он восхищен внутренними качествами звезды «Папиных дочек».

Стас Садальский отметил, что многие люди при встрече обращают внимание только на «внешнюю оболочку». Однако то, что внутри человека, намного важнее. Мирославу Карпович артист считает очень сильной личностью, но при этом весьма деликатной и дружелюбной. Он признался, что именно эти качества больше всего ценит в женщинах. Также Стас Садальский задался вопросом, умеет ли его коллега готовить. Но, несмотря на ответ, он убежден, что избраннику актрисы очень повезло.

В комментариях разгорелась жаркая дискуссия по поводу высказывания артиста. Многие написали, что знают Мирославу Карпович только по роли в «Папины дочках». Кроме этого, негативный отпечаток на представление об актрисе наложил скандал с экс-супругой Павла Прилучного. Поклонники не могут ей простить, что звезда «Мажоров», предположительно, ушел из семьи ради нее. Подписчики написали Стасу Садальскому, что и он, несмотря на свою прозорливость и ум, «попался на молодую бабенку». Также комментаторы посмеялись, что у молодого поколения умение девушки готовить – не так важно, как у «стариков».