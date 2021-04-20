Компания Honor представила новую модель смартфона Play 5T Life

Данный гаджет выйдет в свет на платформе MediaTek, уточняют эксперты. Модель смартфона Play 5T Life от компании Honor должна появиться на полках магазинов уже через неделю.

При этом стоимость мобильного устройства не будет превышать двухсот американских долларов. Разумеется, если покупатель согласится получить смартфон в стандартных цветах – черном или синем.

По словам разработчиков, в смартфоне установлен восьмиядерный процессор Cortex-A53 у которого тактовая частота достигает 2,3 ГГц. Объем строенной памяти должен составлять 128 Гб, а оперативной – 6 Гб. За эту цену – прекрасные показатели. То же самое можно сказать о батарее, емкость которой составит 5000 мАч. Кстати, к ней полагается зарядное устройство мощностью 22,5 Вт.