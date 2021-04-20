Новый смартфон Vivo хотят представить в конце апреля.

Как стало известно, презентация новой модели смартфона V21, выпущенного под брендом компании Vivo, должна состояться 27 апреля. Ожидается, что это будет улучшенная версия уже завоевавшего популярность мобильного телефона V20.

Кроме модели V21 разработчик планирует показать и V21e. Но если о первом устройстве известно немного, то о втором – почти ничего.

Двадцать первая модель получила сертификат в Индонезии, сообщают эксперты. Смартфон поддерживает новый формат беспроводной передачи данных 5G. В сети есть еще упоминания о некоем V21 SE, однако эксперты полагают, что речь может идти все о том же самом V21е. В любом случае новые смартфоны получат необычно тонкий корпус, обещают специалисты.