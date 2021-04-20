Правительство США «отыграло назад» свою ложь про Россию, но говорит, что извиняться должна именно она

April 18, 2021 By Eric Zuesse

15 апреля, администрация Байдена, которая заявляла, что Россия, вероятно, «назначила награду» за убийство американских солдат в Афганистане, сообщила, что на самом деле, «американские разведслужбы имели только «низкую или умеренную» степень доверия к этой истории», но «Эта информация возлагает на российское правительство бремя объяснения своих действий и принятия мер по устранению этой тревожной модели поведения». На всякий случай правительство США ввело еще больше санкций против России.

Адам Роунсли и Спенсер Акерман из Daily Beast озаглавили свою статью от 15-го числа: “U.S. Intel Walks Back Claim Russians Put Bounties on American Troops” (Разведслужбы США берут обратно свои слова о том, что русские назначают награды за [убийство] американских солдат), и сообщили, что «В переводе со шпионского жаргона, это [заявление администрации Байдена] означает что разведслужбы обнаружили, – эта история в лучшем случае бездоказательна, а возможно, и вообще не соответствует действительности».

Эта ложь впервые была опубликована на первой полосе New York Times 26 июня 2020 года под заголовком «Как утверждает разведка, РФ тайно предложила афганским боевикам награду за убийство военнослужащих США», и в статье сообщалось что:

Как сообщают официальные лица, проинформированные по этому вопросу, представители американской разведки пришли к выводу, что российское военное разведывательное подразделение тайно предлагало награды связанным с Талибаном боевикам за убийство военнослужащих сил коалиции в Афганистане, в том числе за уничтожение американских солдат. Это происходило на фоне мирных переговоров по прекращению идущей там многолетней войны, Несколько месяцев назад Соединенные Штаты пришли к выводу, что российское подразделение, которое было связано с покушениями и другими тайными операциями в Европе, направленными на дестабилизацию Запада или месть перебежчикам, в прошлом году тайно предлагало вознаграждение за успешные атаки.

На следующий день газета Washington Post сообщила, что «по данным разведки, российская операция была нацелена на войска коалиции в Афганистане» , и написала что: – Как выяснила американская разведка, российское военное шпионское подразделение предложило боевикам, связанным с Талибаном, награду за нападение на коалиционные силы в Афганистане, включая войска США и Великобритании, что явилось резким обострением враждебности Кремля по отношению к Соединенным Штатам. Российская операция, о которой впервые сообщила New York Times, вызвала интенсивные дебаты в администрации Трампа о том, как лучше всего отреагировать на вызывающую беспокойство новую тактику со стороны страны, которую большинство официальных лиц США считает потенциальным противником, но которую президент Трамп часто поддерживает. как друг, – сказали официальные лица, которые говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить деликатный вопрос разведки.

Повторяя свои выступления со множеством других, подобных этим, лживых утверждений, в том числе про «оружие массового уничтожения» Саддама Хусейна и угрозу «грибовидного облака, до появления которого, как предполагалось 7 сентября 2002 года, было всего 6 месяцев пути» , – американские “сливные бачки” (две «лучших» «новостных» газеты страны) сделали свою работу для Lockheed Martin и других корпораций “оборонной ” промышленности, обманув американскую общественность, чтобы поддержать военно-промышленное правительство вечной войны и фальшивых опасностей, в то время как реальные опасности для американского народа продолжают существовать, продолжают расти внутри страны и разрушать экономику Америки.

Бенефициаров этой аферы называют «глубинным государством» Америки, и они правят здесь независимо от того, служат ли им миллиардеры Республиканской партии или миллиардеры Демократической партии.

Эта афера от имени американских миллиардеров называется «неоконсерватизмом», но на самом деле это всего лишь американский империализм, и он уже разрушил Вьетнам, Иран, Чили, Аргентину, Боливию, Гватемалу, Сальвадор, Йемен, Сирию, Афганистан, Венесуэлу, Украину и многие другие страны. Однако мало помалу, методично и неотступно он разрушает саму Америку.