Мнение: Порешать по Навальному

Где-то мелькнул возможный сценарий “решения проблемы Навального”, который лично мне кажется теперь единственно возможным способом всем сторонам выйти из ситуации с наименьшими потерями.

Потому что ситуация-то тупиковая – все, что называется, закусили удила. С одной стороны – условный “путин” решился-таки засадить Навального за решетку по шаткому обвинению 10-летней давности, и сдавать назад – это будет для него полной “потерей лица”; с другой – сам Навальный, что тоже очевидно, “тихо сидеть” явно не собирается (да и не сможет – он ведь понимает, что если его начнут забывать, его в “образцовой колонии” тут же запрессуют в самых худших традициях российской пенитенциарной системы). То есть голодовки, жалобы на неподобающее обращение, требования по улучшению содержания – так и будут идти потоком, и их, главное, все с большим ожесточением будут подхватывать как активисты внутри страны, так и самый широкий фронт государственных лидеров и общественных “звезд” за рубежом. Это будет та самая “вода камень точит”, что особенно неприятно для Кремля в преддверии выборов.

Казалось бы – это клинч, который может закончиться только взрывом взаимной ненависти. У охранителей, понятно, “метод решения” всегда одинаков – протестующих замесить и “размазать их печень по асфальту”, Западу пригрозить ядерными ударами, а самого Навального лучше вообще убить, по принципу “нет человека – нет проблемы”. Такие методы мало того что внушают только отвращение – они еще и усугубляют положение, прочно переводя РФ в статус мирового изгоя и воздвигая стену отчуждения между властями и народом.

Поэтому я все ж очень надеюсь, что будет реализован другой вариант, и не зря в последнее время вдруг в сообщениях о болезни Навального зазвучала тема “возможно, это последствия отравления”. Речь о том, что “под влиянием обращений общественности” и считая необходимым сохранить жизнь и здоровье заключенного – Россия может согласиться… снова передать Навального для лечения от последствий отравления за границу. Например, под гарантии той же фрау Меркель. В принципе – почему нет? Один раз ведь уже отправляли. Почему бы не отправить второй? Тем более, что Навальный уже опять при смерти – об этом уже сообщают в открытую на том же “Эхе Москвы”.

То есть хорошим решением будет такое: Навального прямо из тюремной больницы отправляют – в сопровождении тюремных врачей и охранников – на аэродром, там его поджидает частный борт, он взлетает – и на Берлин, в уже знакомую клинику Шаритэ. При этом – что важно для сохранения путинского лица – он не получает ни помилования, ни оправдания, и формально все обставляется именно как “отправка заключенного для лечения”, как бы предполагая, что после “окончания лечения” з/к Навальный тем же бортом отправляется “немецкими партнерами” обратно во Владимир “для продолжения отбытия наказания”.

И волки сыты, и зайцы целы. Кремль при таком раскладе получает одну из основных для себя гарантий – гарантию невозвращения Навального обратно “в нашу бучу – боевую, кипучую”. А в качестве “статусного эмигранта” он с Навальным вполне может смириться; сидит же на Западе Ходорковский – ничего, особо не мешает…

Хороший был бы выход, на мой взгляд. Но проблема тут, мне кажется, только одна – согласится ли на такой “размен” сам Навальный. Ведь он, насколько я понимаю, возвращался в Россию вовсе не для того, чтобы вскорости уехать несолоно хлебавши.