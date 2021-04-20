Крёстная дочь Путина – Личное мнение

Крёстная дочь Путина Ксения Собчак предоставила эфирное время насильнику с целью оправдать его преступления.

Это не мои слова. Это — точный перевод заголовка статьи в, пожалуй, самой известной мировой газете The Times.



Фото: Моё

Крупнейший таблоид The Sun в статье, посвящённой мерзкому интервью Ксении с маньяком Моховым, также мимоходом, но очень продуманно упоминает Президента России.

Вот что пишет:

Собчак — это дочь Анатолия Собчака, бывшего мэра Санкт-Петербурга, ментора Путина.



Понимаете, что происходит?

Президент Путин и маньяк Мохов упоминаются в западных СМИ через запятую, выстраиваясь в подсознании читателей в один ассоциативный ряд.

«Крестную дочь» Ксению Собчак западные СМИ используют в этом ряду в качестве соединительного звена между Путиным и Моховым. Это формула профессиональной западной пропаганды выглядит в глазах усреднённого жителя схематично так:

Мохов+Собчак+Путин=ДикиеЗлодеи

Им нужно, чтобы Путин был в глазах западного обывателя плохим. Не просто плохим, а чудовищным, ужасным.

Связать Президента с насильником, поставить их на одну доску — вот чего добиваются некоторые СМИ. И с этой целью они используют Собчак.

Легко? Да — любая пропаганда дело максимально примитивное.

На мифе о том, что она — крёстная дочь Путина, ушлая Ксения пролезла в начале «нулёвых» в светское общество Москвы и на Дом 2.

Тогда ей та сплетня, которую она, подозреваю, сама и пустила, была выгодна. Именно с помощью этой сплетни Ксения стала тем, кем стала: некачественной подделкой под Перис Хилтон.



Фото: Соцсети

Теперь Ксения хочет стать важной персоной не на бревне Дома 2, а в международной журналистике.

Она уже, кажется, упомянула, что планирует продать на «Нетфликс» интервью, где она весело, с живым интересом обсудила с маньяком позы, в которых он насиловал несовершеннолетних девушек.

Я думаю, что «Нетфликс» это интервью с удовольствием купит. С наслаждением и покажет, какая у Президента России бездушная крёстная дочь: устроила милые посиделки с маньяком и радуется.



Фото: Соцсети

А если дочь такая, то какой же отец? Именно этот вопрос задаст себе западный обыватель. Яблоко, как говорится, от яблони. Ход мыслей западных СМИ понятен?

Миф о том, что она не является крестницей нашего Президента, Собчак развеивает очень неохотно.

Когда Ксению, наконец-то, прижали к стенке за наглое враньё о своей духовной связи с Президентом, Ксения обмолвилась, что, по словам её мамы, крестил её всё-таки священник, а не Путин, но Путин на крестинах присутствовал.

В общем, напустила туману, чтобы и дальше с выгодой для себя использовать образ Путина и повышенный интерес к нему на Западе.

Думаю, что у Собчак получится продать своё мерзкое интервью с извращенцем на «Нетфликс» миллионов за 10 долларов.

Почему получится?

Только лишь потому, что Путин — это единственный российский селеб категории «А».

Та же Водянова и Шейк — наши селебки, которыми мы хоть как-то можем потрясти перед миром (на безрыбье, как говорится, и Шейк — звезда), находятся в категории «С» и никогда из неё не вылезут.

Путин — это единственный русский, которым интересуется западный обыватель. Больше никем. Траст ми.

Собчак это прекрасно знает и использует Путина в своих целях.

Крёстная дочь Путина Ксения Собчак предоставила эфирное время насильнику с целью оправдать его преступления.

Это — ложь, но эту ложь с удовольствием купят, съедят и проглотят.

Правда же заключается в следующем:

1) Ксения Собчак не является ни крёстной дочерью, ни близким человеком Президента России Владимира Путина.

2) Ксения Собчак предоставила эфирное время насильнику с одной единственной целью: хайпануть и заработать.

А то, что она с ним весело провела время, лично мне говорит о том, какой Ксения человек: бессердечный.

Что делать?

Роскомнадзор должен заблокировать это позорное интервью хотя бы в России. На Запад, думаю, Ксения его всё равно продаст и хорошо заработает на муках и страданиях несовершеннолетних девочек.

Гнило. Подло. Цинично. Мерзко. В духе Ксении.

Надеюсь, западные СМИ, которые меня иногда цитируют, это прочитают и примут к сведению.

Ещё раз: уважаемые западные СМИ, Ксения Собчак — это наглая, бессовестная мажорка и хайпожорка. Если вам нужно слово, которым её можно представить, я вам помогу: socialite. Ксения Собчак — это socialite (светская львица, если по-русски), а никакая не крёстная дочь Путина.

Большинство россиян — нормальные люди с работающим моральным компасом. Нас от этого интервью воротит, как вывернуло бы и Путина, посмотри он его. Ксения Собчак — не такая как мы. Не стоит по ней судить о россиянах, а по Мохову — о Путине.

Договорились?

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