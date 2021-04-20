 

Мнение: Где рванет очередной дуплет от Петрова и Боширова?

20.04.2021, 21:20, Разное
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Чешские спецслужбы получили данные, суперагенты ГРУ Петров и Боширов причастны к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице, прогремевшим 7 лет назад.

Петрова и Баширова находились на территории Чехии c 13 по 16 октября 2014г чешские власти подтвердить ничем не могут. Понятное дело, по фальшивым паспортам.

А прежде чем уехать из страны, побывали на складе. В день их отъезда, 16 октября 2014 года и прозвучал первый взрыв. А через два месяца, в декабре 2014 года на тех же складах прозвучал второй взрыв. Видимо, Петров с Бошировым заложили мину с часовым механизмом, отложившим взрыв на два месяца.

Они всегда так работают. В Лондоне тоже так же сработали. 4 марта 2018 года Скрипалей отравили, а через четыри месяца, 4 июля – двух жителей городка Эймсбери…

Подозреваю, что контейнеровоз в Суэцком канале на мель тоже посадили Петров с Бошировым. Судя по их фирменному почерку суперагентов ГРУ, Героев России Петрова и Боширова,  скоро в Суэцком канале еще что-то должно сесть на мель…

Фотографии паспартов Петрова и Боширова – отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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