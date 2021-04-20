Мнение: Меркантильные соображения

В чем заключается, мягко скажем, сомнительность утверждения, что выбросы углекислого газа являются угрозой глобального потепления и, соответственно, риском глобального климатического сдвига?

Природа, в отличие от одноклеточных потребителей этой развесистой клюквы, построена на балансах. Эту особенность сформулировал еще Михаил Ломоносов: «…ежели в одном месте чего убудет, то в другом — присовокупится…» Другой не менее умный ученый Ле Шателье сформулировал количественное обоснование принципа балансировки в системе: «…если на систему, находящуюся в устойчивом равновесии, воздействовать извне, изменяя какое-либо из условий равновесия (температура, давление, концентрация, внешнее электромагнитное поле), то в системе усиливаются процессы, направленные в сторону противодействия изменениям…»

В переводе на общепонятный язык всё сказанное означает — природа и без Парижского соглашения обладает целой системой механизмов, которые компенсируют те или иные отклонения от равновесного состояния. Есть Соглашение, нет его — природные механизмы уже работают и совершенно не собираются спрашивать на это чьего-либо согласия.

Углекислый газ в атмосфере — ресурс строительства растительной биомассы посредством реакции фотосинтеза.Уже поэтому попытки принудительного уменьшения объемов содержания диоксида углерода в атмосфере парадоксальным образом приводит к уменьшению содержания свободного кислорода в связи с уменьшением зеленой массы. Уменьшится зеленая масса — снизится связывание углекислого газа из атмосферы.

На выходе получатся классические качели: снизили содержание доли углекислого газа — получили увеличение доли углекислого газа. И чем ожесточеннее будет вестись борьба за сокращение, тем быстрее будут вымирать леса и расти содержание того же самого углекислого газа в атмосфере. От чего уходили – к тому же и придут. Вот только получив при этом неприятный негативный эффект — осцилляции системы, колебания. Вот колебания — это как раз риск. Причем риск, который просчитать крайне непросто.

При этом нужно понимать, что у природы заготовлены компенсаторные механизмы на любой случай. Повышение температуры Земли приводит к тому, что «разболачивается» вечная мерзлота. Вместо арктической пустыни приходит тайга. А тайга — это огромный могильник углерода за счет того, что основу тайги составляют болота. Растительная масса, попав в болото, лишается доступа воздуха и углерод, входящий в состав мертвой массы растений, выключается из круговорота. Возникает тот самый компенсаторный механизм: высокое содержание углекислого газа — повышение температуры — увеличение зеленой массы — рост числа болот — уменьшение углерода в атмосфере за счет его связывания в болотах — снижение температуры.

Где именно в этом механизме Парижское соглашение? Нет его. И быть не может. Потому что в природе уже есть все необходимые инструменты для поддержания существующих балансов.

Безусловно, изменения климата в ту или иную сторону происходят. Но это либо результат накопления тех или иных факторов на протяжении не просто исторических, а геологических эпох, либо происходит какое-то совершенно катастрофическое событие, которое принудительно ломает все балансы и механизмы. Падает астероид, к примеру. Или трескается земная кора, изливаются траппы Западно-Сибирской равнины — то есть, процессы, которые современное человечество не способно ни предупредить, ни контролировать, так как энергии таких процессов абсолютно несопоставимы с жалкими возможностями человечества. Поэтому такие экстремальные сюжеты рассматривать нет никакого смысла. Но и здесь Парижское соглашение лишнее.

Сказанное совершенно не означает, что не нужно заниматься «зеленой» энергетикой, «зеленой индустрией», очищать выбросы и утилизировать отходы. Но это вообще другая задача — создание комфортной окружающей среды. К потеплению или похолоданию всё это не имеет ни малейшего отношения.

Не так давно была «ужас-ужас» тема — озоновая дыра. Мы вот-вот погибнем, – неслось из каждой розетки. Ну и как там дела с дырой? Да никуда она не делась. И мы, кстати, тоже. Просто был запрещен фреон, производители хладагентов в ожесточенной схватке перераспределили рынок, после чего озоновая дыра перестала быть угрозой. Хотя никуда не делась (да и не могла деться, говоря по правде). Глобальное потепление — ровно тот же «ложный флаг», под прикрытием которого решают совершенно иные вопросы. Сугубо меркантильные, понятно, а какие еще?

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