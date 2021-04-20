 

Гинцбург рассказал о передаче иммунитета к COVID-19 от привитой матери новорожденному

20.04.2021, 21:10, Новости дня
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Новорожденный ребенок получает с молоком привитой от коронавируса матери антитела к COVID-19 и приобретет иммунитет на шесть-восемь месяцев, сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Если мать будет провакцинирована, беременная женщина, она эти антитела грудничку передаст, и он в течение шести, семи, восьми месяцев, пока у него не начнет формироваться собственная полноценная иммунная система, будет защищен молоком матери», – сказал он в эфире программы «Док-ток» на Первом канале, передает ТАСС.

Ранее Гинцбург сообщил, что определенный класс антител к COVID-19 может передаваться от матери к ребенку во время беременности через плаценту.

Напомним, в США родился ребенок с антителами к коронавирусу, в Японии мать передала иммунитет к COVID-19 новорожденному.



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