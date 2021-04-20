 

Дети в РФ из-за пандемии разучились понимать причины эмоций

20.04.2021, 21:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

За время пандемии коронавируса российские дети стали более тревожными, также у них поднялся уровень стресса и снизилось понимание причин эмоций, рассказал декан психологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, президент Российского психологического общества Юрий Зинченко.

«У нас тоже большие исследования были проведены, более восьми тысяч детей 4-8 лет, 15 регионов, много чего. Конечно, в первую очередь вся эта пандемия сказалась на эмоциональном развитии. Цифры не буду приводить, но первое, что снизилось у нас, – понимание причин эмоций. Дети у нас хуже распознают эмоции, слабая регуляция эмоций, сложности с осмыслением, повышенная общая тревожность и стресс», – цитирует его слова РИА «Новости».

Он также отметил, что на данный момент первостепенным является не вопрос роста стресса, а то, как научить ребенка справляться с эмоциями и переживанием состояния, в котором он находится. Эксперт считает, что это новая компетенция, которую пандемия вывела на передний план.

Ранее психолог Наталья Панфилова рассказала газете ВЗГЛЯД, что делать, чтобы сохранить хорошее настроение, несмотря на пасмурную холодную погоду и пандемию коронавируса.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.10 / Компания SpaceX публично тестирует бета-версию Starlink

15.02 / Биологи выяснили, как формируются пищевые привычки у людей

11.08 / Президент Сербии пообещал первым принять российскую вакцину от коронавируса

09.08 / В оживленных районах Парижа граждан обяжут носить маски

17.04 / Россия не видит другого пути решения вопроса, только войны. А Украина никогда не нападала – Кравчук

05.09 / В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

05.04 / В РФ пока не будут блокировать Twitter, но замедлять трафик соцсети продолжат

16.11 / El Universal – Мадуро подтвердил, что Венесуэла получит 10 млн доз вакцины «Спутник V» в январе

19.12 / В больнице Турции взорвался кислородный аппарат, девять человек погибли

08.01 / Ученые пояснили умение птиц ориентироваться в пространстве квантовым чутьем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика