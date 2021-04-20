В гостях у Дуэйна Джонсона: экскурсия по дому актера с шикарным садом в Лос-Анджелесе

Апрель – однозначно удачный месяц для 48-летней звезды фильмов “Джуманджи” и “Форсаж” Дуэйна Джонсона. Так, неделю назад стало известно, что 46% американцев хотят видеть актера президентом страны. Именно столько респондентов анонимного опроса, проведенного компанией Piplsay, готовы проголосовать за “Скалу”, если тот вдруг решит баллотироваться на пост главы государства.

В прошлую субботу, 17 апреля, актер отпраздновал день рождения младшей дочери Тианы – ей исполнилось три года. Поклонники, да и сам Джонсон, были в восторге и умилении от видео с девочкой, которое выложил актер у себя в Instagram. На нем малютка смотрела фильм про Аквамена и заявила, что супергерой точно сильнее папы (напомним, Дуэйн исполнил роль супергероя “Черного Адама” в одноименном фильме – он выйдет на экраны в 2022 году).

Судя по всему, следующий день рождения девочка будет праздновать уже в новом доме в Лос-Анджелесе. На этой неделе Дуйэн стал счастливым обладателем роскошного поместья в Беверли-Парке в Лос-Анджелесе. Признанный в августе прошлого года уже второй раз подряд самым высокооплачиваемым актером Голливуда по версии журнала Forbes, “Скала” приобрел дом и угодья вокруг него за 27,8 миллиона долларов в одном из самых престижных и закрытых районов города ангелов. Среди соседей Джонсона – Дензел Вашингтон, Сильвестр Сталлоне, Род Стюард, Эдди Мерфи и София Вергара.

Сам особняк тоже со звездной историей. Прежним владельцем этого поместья был актер Пол Райзер, известный по таким фильмам, как “Без ума от тебя” и “Полицейский из Беверли-Хиллз”. А до него дом принадлежал известному американскому барабанщику, рок-музыканту Алексу Ван Халену, который и построил это здание в 1993 году. Этот комплекс в средиземноморском стиле с изящными арками справедливо называют настоящим курортом. Он включает в себя главный особняк и гостевой дом общей жилой площадью 1672 квадратных метра, а также полноразмерный теннисный корт, роскошный оливковый парк, бассейн. Конечно, здесь есть и тренажерный зал, и домашний кинотеатр, и даже музыкальная студия, оборудованная первым владельцем.